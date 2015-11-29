به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پایبست در نشست با فرهنگیان استان بوشهر، اظهار کرد: سربازان بصیر ولایت، افسران جنگ نرم در استان بوشهر قلم‌های خود را که جوهر از خون بیش از ۲ هزار شهید این دیار گرفته است برای مقابله با هر نفوذی آماده کرده‌اند.

وی بیان داشت: در حوزه فضای مجازی شاهدیم که قانونگذاری، اجرا و نظارت همه در یک وزارتخانه جمع شده بود که با درایت رهبری و دستور صریح ایشان مبنی بر حذف شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی منتظر حذف این شوراها هستیم.

پایبست خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها که از تامین امنیت سایبری سفارتخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی ایمیل رییس جمهور خود نیز عاجزند، بارها از طریق ویروس‌هایی مثل استاکس‌نت، گاوس، فلیم، مدی، مینی‌فلیم و ناریلام سعی در نفوذ به زیرساخت‌های سایبری کشور داشته‌اند.

وی تصریح کرد: ایالات متحده باید بداند که موشک جواب موشک است و در صورت تکرار، پاسخ ما به بیش از ۱۵ هزار حمله سالانه سایبری به زیرساخت‌ها و تاسیسات تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران، پاسخی سختتر از گذشته خواهد بود.

مدیر قرارگاه سایبری سپاه استان بوشهر تاکید کرد: دشمن امروزه بدنبال تغییر در سبک زندگی یا لایف استایل ماست و باید هوشیاری خود را دو چندان کنیم تا دریچه های نفوذ را ببندیم.

وی یادآور شد: امروز شبیخون فرهنگی این نیست که مهاجمی بخواهد به ما حمله کند و فرهنگ ما را تغییر دهد بلکه غرب در حال تغییر زمین بازی است

ارتش‌های جهان آرزوی تجربیات و جوانی سپاه را دارند

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر با تاکید بر اینکه ارتش‌های جهان آرزوی تجربیات و جوانی سپاه را دارند، گفت: اقتدار معنوی، تجربه و جوانی سپاه، قدرت تفکر از دشمن را گرفته است.

سردار محمدتقی صفری در همایش تجربه‌نگاری در تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر، اظهار داشت: ثبت تجربیات کارکنان سپاه در زمینه‌های مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات دانش و پژوهشی سپاه را مرتفع کرده و بر پیشبرد اهداف این نهاد مقدس کمک شایانی کند.

وی با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس با همه سختی‌هایی که داشت دارای آثار مثبت و تجربه‌های مفیدی بود، ادامه داد: از جمله آثار آن بالا بردن توان رزمی کشور و تقویت روحیه تعهد و ایثار در افراد جامعه و نیز افزایش قدرت و عزت و اقتدار ایران در منطقه است.

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) استن بوشهر با بیان اینکه رسالت سنگین و وظیفه خطیر انتقال تجربیات نسل اول سپاه باید به درستی به جوانان انجام پذیرد، اضافه کرد: این تجربیات گرانبها باید به درستی به نسل آینده سپرده شود.

وی از دیگر آثار جنگ را به‌دست آوردن روحیه پژوهش ،ابداع و اختراع برشمرد و افزود: الان به پاس همان ابتکارت و ابداعاتی که در ۸ سال دفاع مقدس بدست آورده‌ایم اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان ثابت شده است.