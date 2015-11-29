درخواست برائت وکیل زنجانی/ نماینده دادستان: زنجانی سلطان جعل است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح یکشنبه با حضور متهمان و وکلای مدافع در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه دادگاه رسول کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: اساسا هیچ یک از چک‌های صادر شده تامین اجتماعی وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل واگذار نشده است و تفاهم نامه موکل با تامین اجتماعی هیچ وقت عملی نشد.

وی افزود: برخی رسانه های تیترهای بزرگی می زنند مبنی بر «کمک بابک زنجانی به قطر و عربستان» که بهره ای از حقیقت ندارد. این تیترها حس وطن دوستی و وطن پرستی را بر می انگیزند. کوهپایه زاده همچنین از دادگاه درخواست برائت کرد.

نجفی معاون دادستان تهران هم در جایگاه قرار گرفت و گفت: می گویند به متهم تفهیم اتهام در مورد جعل اسناد نشده در حالی که در جلد ۱۰۶ صفحه ۱۶۶ یکی از مواردی که به آقای زنجانی تفهیم شده جعل اسناد هویتی است و این آقا ید طولایی در جعل دارد و باید بابک زنجانی را سلطان جعل نامید. به عنوان مثال بابک زنجانی فیش ۲ میلیون تومانی جریمه خود را جعل و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شد و به خاطر این مورد به وی ۶ ماه حبس و ۵۰۰ هزار تومان مجددا محکوم شد‎.

نجفی در ادامه و پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی در مقام پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده از سوی وی اظهار کرد: مطالبی که مطرح شد بیشتر در قالب حاشیه‌سازی بود و توقع می‌رفت وکیل مدافع متهم به عنوان یک بال دیگر فرشته عدالت اظهار نظر کند اما متأسفانه وکیل آقای زنجانی همه عملیات دادسرا و ادله و مدارک را بی جهت با حاشیه سازی‌ها به چالش‌های غیرمنطقی کشید.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا بحث رسیدگی به اتهامات و تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است در صورتی که گویا وکیل متهم ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را که در زمان رسیدگی به این پرونده قانون مجزا بود نخوانده‌اند.

نجفی افزود: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به قانون ۱۹۵ قانون دادرسی جدید کیفری افزود: بر اساس این ماده، بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد به استناد فلان قانون مجازات را به متهم تفهیم کند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: بنابراین این مسئله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.

وی گفت: وکیل آقای زنجانی مدعی شد دادسرا با استفاده از کلامی چون علم و علم به موثر بودن، در شأن قانونگذار قرار گرفته است در صورتی که اگر در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی دقت شود هیچ کدام از این موارد ساخته و پرداخته ما نیست.

نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا اتخاذ می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند و دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مأخوذه توسط دادسرا نیست.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای هم تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده و اینها تاریخ ارتکاب جرایم است.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد ۱۰۶ و در صفحه ۱۶۴ پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است آیا این تفهیم اتهام نیست. مگر تفهیم اتهام چه شکلی است. این که در پرونده اشاره به سوابق ایشان شده، زنجانی ید طولایی در جعل دارد و باید او را سلطان جعل عنوان کرد.

در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان از او خواست که توهین نکند.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: صحبت نکنید و زنجانی پاسخ داد: نماینده دادستان توهین می‌کند.

قاضی صلواتی گفت: دو بار تذکر دادم و اگر ادامه دهید طبق وظیفه قانونی خود عمل و شما را از دادگاه بیرون می‌کنم.

زنجانی خطاب به نماینده دادستان: دروغ می گوئید/ نماینده دادستان: به شما ربطی ندارد

نجفی در ادامه پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده در هفدهمین جلسه متهمان پرونده نفتی به گزارش دادیار جانشین دادسرای خارک اشاره کرد و گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و براساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم و فیش واریزی جزای نقدی به مبلغ دو میلیون تومان را جعل کرده و در این ارتباط محکوم به ۶ ماه حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و بعد از سالها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته می‌شود زنجانی تخصص جعل دارد بی جهت نیست. به عنوان مثال در بحث دو فقره بارنامه‌هایی که خود آقای زنجانی اذعان داشته تحویل شده در بارنامه نام خلبان کشتی نوشته شده اما امضای زنجانی زیر آن وجود دارد.

در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان گفت: دروغ می‌گویید.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارنظر متهم از وی خواست سکوت کند. اما زنجانی پاسخ داد: ایشان دروغ می‌گویند.

در این لحظه نماینده دادستان گفت: به شما ربطی ندارد و من طبق اجازه دادگاه صحبت می‌کنم.

رئیس دادگاه نیز در ادامه خطاب به بابک زنجانی گفت: برای بار آخر تذکر می‌دهم که بدون اجازه صحبت نکنید وگرنه اخراج می‌شوید.

قاضی صلواتی همچنین از منشی دادگاه خواست درصورت جلسه بنویسد که متهم به طور مکرر نظم جلسه را به هم می‌زند.

وی افزود: طبق اظهارات آقای د. مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله‌های ارزی از طریق بانک «اف‌آی‌آی‌بی» برای سازمان حج انجام شود اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی‌دارد.

وی ادامه داد: آقای «د» در پاسخ به این سؤال که چرا بانک ملت از بانک «اف‌آی‌آی‌بی» خارج شد، می‌گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به‌دلیل آن بود که قرار بود حواله‌های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.

پاسخ نماینده دادستان به ادعای وکیل زنجانی

نماینده دادستان تهران در ادامه به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: موضوع افساد فی الارض جزو اتهاماتی است که وفق ماده دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بعدها وحدت رویه‌ای صادر شد که موضوع افساد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار بگیرد.

نماینده دادستان ادامه داد: ضمن اینکه ما مانند دادگاه‌ها، دادسرای واحد نداریم و چیزی به‌نام دادسرای انقلاب یا عمومی نداریم بلکه به‌صورت دادسرای عمومی و انقلاب ذکر شده است.

نجفی افزود: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله اینکه آقای س.ج. مدیرعامل وقت شرکت «اچ‌ک» و دیگران در این پرونده اتهاماتی دارند بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.

نجفی در ادامه به ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی برای اظهارنظر در این پرونده اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادسری کیفری، بازپرس می‌تواند از نظر فنی کارشناسان استفاده کند و همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۵ قانون اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس دادگستری باشد بازپرس می‌تواند از اهل خبره برای اظهارنظر استفاده کند. بنابراین با توجه به مستندات قانونی این اجازه داده شده که از عالی‌ترین نهاد پولی کشور و از افراد متخصص این نهاد به عنوان اهل خبره استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین اینکه از دادگاه تقاضا کردیم در جلسات رسیدگی اجازه بدهند کارشناسان نظر خود را ارائه کنند، مستند به قانون است چرا که در ماده ۲۵۹ قانون آیین کیفری و در بند ث این ماده آمده است که درصورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در اقرار، دادگاه می‌تواند اظهارات شهود کارشناسان یا اهل خبره‌ای که دادستان یا متهم و وکیل وی معرفی می‌کند را استماع کند.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت مستقل حقوقی است و ارتباطی به پرونده ندارد و در این پرونده شرکت «اچ کی» شاکی محسوب می‌شود.

نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به دستور بازپرس و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است.

پرسنل زنجانی وفادار هستند

وی ادامه داد: در این پرونده بعد از شش ماه پرسنل زنجانی اعتراف کردند؛ افراد و پرسنلی که در مجموعه زنجانی کار می‌کنند بسیار آدم‌های وفاداری هستند به طوری که تا شش ماه بعد از تحقیقات به هیچ کدام از حقایق اعتراف نمی‌کردند.

نماینده دادستان تهران افزود: بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.

وکیل زنجانی طوری وانمود می کند انگار با چماق اعتراف گرفتیم

نجفی گفت: وکیل آقای زنجانی طوری وانمود می‌کنند که گویی در دادسرا عده‌ای با چماق از پرسنل موکل وی اقرار گرفته و اینگونه اظهارات منصفانه نیست و تخطئه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده برخلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از ۹۵ درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران تأکید کرد: مستندات کشف شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد. باید ادبیات به شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی زیر سوال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم.

قاضی صلواتی بعد از اعلام تنفس ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را برای بار دوم قرائت کرد.

نماینده دادستان در ارتباط با ادعای بی طرفی بازپرس تصریح کرد: هرگاه مطلبی را متهم به عنوان دفاع مطرح کرده بازپرس بلافاصله پیگیر آن بوده است که یک مورد بحث آیبان و وامی که دریافت کرده بود است. این درحالی است که وکیل به دلیل عدم اطلاع کافی از محتویات پرونده بازپرس را متهم می کند که این امر افترا است، بازپرس چه دشمنی با متهم دارد از طرفی چون جرم شبکه ای بوده پرسنل تا مدتها از گفتن حقیقت سرباز می زدند.

نجفی در خصوص بزه کلاهبرداری گفت: آیا ساختن سوئیفت به صورت جعل و ابلاغ آن به سازمان تأمین اجتماعی و اخذ چکها عملیات مادی نیست؟ بنابر این عنصر مادی جرم وجود دارد و بزه کلاهبرداری محقق شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در بحث شرکت HK و صندوق بازنشستگی و صدور حواله ها و پیش پرداخت های جعلی نیز بنا به اظهارات آقای (ج) زنجانی برای مسئولان نفتی ایجاد اعتماد کرده در نتیجه این امر مقدمه کلاهبرداری است.

نجفی تصریح کرد: زنجانی با انجام حواله ارزها و اقدامات دیگر ایجاد اعتماد در مسئولین کرده که این مسئله در اظهارات تک تک مسئولین نفتی وجود دارد و سپس اقدام به جعل و بردن مال نفت کرده است.

معاون دادستان گفت: در این پرونده از بیش از ۲۰۰ نفر از مرتبطین از جمله مسئولین، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی تحقیق شده است و می توانید اظهارات آنها را ببینید.

نجفی تصریح کرد: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات می گوید من اسم آیبان را نشنیدم این درحالی است که بابک زنجانی ادعا می کندکه درفت مشترک با آنها داشته است.

نماینده دادستان گفت: وکیل متهم ادعا می کند اقدامات زنجانی تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی بوده است این درحالی است که طبق اظهارات آقای (ی) زنجانی هم دروغ گویی را خوب می داند و هم سوء استفاده می کند و در خصوص شرکت ایزو اینجانب اطلاعاتی در مورد این شرکت ندارم.

نجفی در ارتباط با ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر اینکه اس سی تی بنکرز چون در مناطق آزاد بوده نیاز به مجوز ندارد گفت: این گونه نیست در کشور ما در این زمینه قوانین و مقررات داریم و مثل مناطق آزاد کشورهای دیگر نیست و موسسات حق هر گونه فعالیتی ندارند.

نماینده دادستان گفت: اینکه بیان شده شرکت اس سی تی بنکرز تراستی بانک (م) است سندش کجاست و چه کسی گفته که اینگونه است؟

وی تصریح کرد: اشاره شد که اگر زنجانی نبود کشور فلج می شد و ما گوشت و مرغ نداشتیم. این درحالی است که اکنون کشور بدون زنجانی هم اداره می شود.

نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش ارز بدون مجوز و رعایت قوانین از مصادیق قاچاق است بنابر این شما چطور مجوز داشتید که در کیش ارز بدهید؟ این امر مصداق بارز صرافی است.

وی در ارتباط با یک فقره برات ۵۴۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورویی به بانک (م) گفت: طبق گزارش بانک (م) در این قضیه و استعلام بازپرس از بانک میتسوبیشی اعلام شده که هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نیست اما این موارد با اعداد و ارقام قابل مقایسه نیست چرا که سلب اعتماد از مردم خسارت عظیمی است که به کشور وارد می شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در ۱۴ صفحه تفهیم اتهام به زنجانی صورت می گیرد و وی در یک صفحه جواب هایی می دهد که نامربوط است.

قوه قضاییه در اجرای وظایف خود به دنبال سیاسی کاری نیست

نجفی در ادامه در پاسخ به دفاعیات متهم گفت: سراسر لایحه متهم اهانت آمیز است و در آن اشاره شده که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سوال می برد و این روند از سوی دولت تدبیر وامید بوده که به قوه قضاییه تحمیل می شود این درحالی است که قوه قضاییه در اجرای وظایف خود که موادی از اصول قانون اساسی نیز آن را تقویت می کند به دنبال سیاسی کاری نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: سیاسی جلوه دادن موضوع از مواردی است که متهم به آن استناد می جوید و وی اعلام می کند که دادستانی ایران صلاحیت رسیدگی به منشا وجوه بانک مالزی را ندارد این در حالی است که ماده ۷ و ۴ قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه متهم در داخل و خارج از کشور را به لحاظ اینکه جزو تبعه ایران است می دهد.

نجفی افزود: اظهارات آقایان (ص)، (م)، (الف)، (ص)، (الف)، (ج) و خانم (م) و اظهارات کارشناسان دیگر در پرونده موجود است این درحالی است که ادعا شده که بازپرس در کمتر از ۴۰ دقیقه از آنها تحقیقات کرده است اما این پرونده بیش از ۸۰ هزار برگ است و بازپرس از ۲۰۰نفر تحقیقات انجام داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش ارز بدون مجوز و رعایت قوانین از مصادیق قاچاق است بنابر این شما چطور مجوز داشتید که در کیش ارز بدهید؟ این امر مصداق بارز صرافی است.

وی در ارتباط با یک فقره برات ۵۴۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورویی به بانک (م) گفت: طبق گزارش بانک (م) در این قضیه و استعلام بازپرس از بانک میتسوبیشی اعلام شده که هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نیست اما این موارد با اعداد و ارقام قابل مقایسه نیست چرا که سلب اعتماد از مردم خسارت عظیمی است که به کشور وارد می شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در ۱۴ صفحه تفهیم اتهام به زنجانی صورت می گیرد و وی در یک صفحه جواب هایی می دهد که نامربوط است.

نجفی در ادامه در پاسخ به دفاعیات متهم گفت: سراسر لایحه متهم اهانت آمیز است و در آن اشاره شده که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سوال می برد و این روند از سوی دولت تدبیر وامید بوده که به قوه قضاییه تحمیل می شود این درحالی است که قوه قضاییه در اجرای وظایف خود که موادی از اصول قانون اساسی نیز آن را تقویت می کند به دنبال سیاسی کاری نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: سیاسی جلوه دادن موضوع از مواردی است که متهم به آن استناد می جوید و وی اعلام می کند که دادستانی ایران صلاحیت رسیدگی به منشا وجوه بانک مالزی را ندارد این در حالی است که ماده ۷ و ۴ قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه متهم در داخل و خارج از کشور را به لحاظ اینکه جزو تبعه ایران است می دهد.

نجفی افزود: اظهارات آقایان (ص)، (م)، (الف)، (ص)، (الف)، (ج) و خانم (م) و اظهارات کارشناسان دیگر در پرونده موجود است این درحالی است که ادعا شده که بازپرس در کمتر از ۴۰ دقیقه از آنها تحقیقات کرده است اما این پرونده بیش از ۸۰ هزار برگ است و بازپرس از ۲۰۰نفر تحقیقات انجام داده است.

نجفی اظهار کرد: متهم ادعا کرده که بازپرس تفاوت ال سی و برات را نمی داند و خود را عالم و متخصص به مسئله می داند این درحالی است که بازپرس چندین سال است که در پرونده های اقتصادی قلم زده و تجربه رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: وجه مشترک در تعاریف اعتبار اسنادی این است که در همه آنها از بانک صحبت شده است بنابر این گشاینده ال سی بانک است، اصولاَ در پرداخت ها دو روش اعتبار اسنادی یا روش برات (وصولی ها) وجود دارد و برات غیر از اعتبار اسنادی است، در اعتبار اسنادی موضوع تعهد مشروع یک بانک است.

نماینده دادستان تصریح کرد: بیان شده که بازپرس از قبل پیش فرض مجرمیت داشته است. آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران بازپرس با چنین تفکری پرونده را رسیدگی کرده است؟ ، بازپرس به مدت شش ماه تحقیقات انجام داده است و آن را فقط منحصر به دانش قضایی خود نکرده است و در اینجا متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. جای تعجب است که بعد از سه سال بازی با بیت المال چنین طلبکارانه موضع گرفته می شود.

نجفی ادامه داد: زنجانی در کیفرخواست به موضوع پرداخت ماهیانه ۴ هزار یورو به یک زن اشاره کرده است و گفته آن را از جیب خود داده است، این خانم که از کارکنان بانک (م) بوده و نامبرده جهت فعالیت در بانک FIIB به بانک مالزی اعزام می شود و وی بیان می کند که اصلا بانکی درکار نبود و از بیکاری به کارهای علمی، آبیاری گلدان ها و سبزه زارها می پرداخته است.

نماینده دادستان در خصوص بحث شرکت اس سی تی بنکرز و مجوز صدور ال سی ها ، ارز و حواله تصریح کرد: متهم در طول دفاعیات اعلام کرد اس سی تی بنکرز به بانکها متصل شده و از بانکها خدمات بانکی می گرفته و این موسسه دارای کد بیک اماراتی است اما بعد از تذکر بازپرس که این موسسه فاقد کد بیک است اقدام به فرافکنی کرده است.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مجوز بیک داشته است کذب است و طبق گزارش مدیریت گروه مهندسی متحد به عنوان نماینده رسمی شرکت اس سی تی بابک زنجانی به دلیل عدم وجود مجوز از بانک (م) هیچ گاه امکان اتصال به بانکها را نیافته است.

نجفی اظهار کرد: متهم ادعا کرده که بازپرس تفاوت ال سی و برات را نمی داند و خود را عالم و متخصص به مسئله می داند این درحالی است که بازپرس چندین سال است که در پرونده های اقتصادی قلم زده و تجربه رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: وجه مشترک در تعاریف اعتبار اسنادی این است که در همه آنها از بانک صحبت شده است بنابر این گشاینده ال سی بانک است، اصولاَ در پرداخت ها دو روش اعتبار اسنادی یا روش برات (وصولی ها) وجود دارد و برات غیر از اعتبار اسنادی است، در اعتبار اسنادی موضوع تعهد مشروع یک بانک است.

متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند

نماینده دادستان تصریح کرد: بیان شده که بازپرس از قبل پیش فرض مجرمیت داشته است. آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران بازپرس با چنین تفکری پرونده را رسیدگی کرده است؟، بازپرس به مدت شش ماه تحقیقات انجام داده است و آن را فقط منحصر به دانش قضایی خود نکرده است و در اینجا متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. جای تعجب است که بعد از سه سال بازی با بیت المال چنین طلبکارانه موضع گرفته می شود.

نجفی ادامه داد: زنجانی در کیفرخواست به موضوع پرداخت ماهیانه ۴ هزار یورو به یک زن اشاره کرده است و گفته آن را از جیب خود داده است، این خانم که از کارکنان بانک (م) بوده و نامبرده جهت فعالیت در بانک FIIB به بانک مالزی اعزام می شود و وی بیان می کند که اصلا بانکی درکار نبود و از بیکاری به کارهای علمی، آبیاری گلدان ها و سبزه زارها می پرداخته است.

نماینده دادستان در خصوص بحث شرکت اس سی تی بنکرز و مجوز صدور ال سی ها ، ارز و حواله تصریح کرد: متهم در طول دفاعیات اعلام کرد اس سی تی بنکرز به بانکها متصل شده و از بانکها خدمات بانکی می گرفته و این موسسه دارای کد بیک اماراتی است اما بعد از تذکر بازپرس که این موسسه فاقد کد بیک است اقدام به فرافکنی کرده است.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مجوز بیک داشته است کذب است و طبق گزارش مدیریت گروه مهندسی متحد به عنوان نماینده رسمی شرکت اس سی تی بابک زنجانی به دلیل عدم وجود مجوز از بانک (م) هیچ گاه امکان اتصال به بانکها را نیافته است.