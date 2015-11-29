۲۴۱ تن فراورده های خام دامی در قزوین معدوم شد

علیرضا اکبر شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۸۹ هزار و ۷۲۲ راس گاو وگوسفند در کشتارگاههای دام استان کشتار وبا حذف ۵۰ تن گوشت قرمز غیر قابل مصرف، ۴ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز سالم تولید شد.

وی در خصوص تولید گوشت مرغ در استان نیز تصریح کرد : با نظارت هاي بهداشتي صورت پذيرفته شده در كشتارگاه هاي طيور استان، با كشتار ۱۲ ميليون قطعه مرغ و حذف ۱۹۱ تن گوشت سفيد غيرقابل مصرف، بيش از ۲۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشت سفيد روانه بازار شد.

اکبر شاهی افزود: در همین مدت با انجام بيش از ۱۱۷ هزار مورد بازرسي از مراكز توليد، توزيع و عرضه فراورده هاي خام دامي بيش از ۲۰ تن انواع فرآورده هاي خام دامي غيرقابل مصرف نیز در این اماکن ضبط و معدوم و ۲۶۶ فقره پرونده تخلف در مراجع قضايي تشكيل شده است.

وی در پایان به عموم مردم توصیه کرد: درهنگام خرید فرآورده های خام دامی به تاریخ تولید وانقضاء درج شده بر روی محصولات توجه کرده و درصورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه فرآورده های خام دامی مراتب را از طریق شماره ۴ رقمی ۱۵۱۲ ویا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ به اداره کل دامپزشکی استان اطلاع رسانی کنند.