وعده «سید حسن نصرالله» به خانواده شهید فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته با والدین «اشرقت قطنانی» شهید فلسطینی تلفنی گفتگو کرد.

وی در این گفتگوی تلفنی شهادت دختر ۱۶ ساله فلسطینی را به خانواده قطنانی تسلیت گفت و با اعضای خانواده شهید فلسطینی ابراز همدردی کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: شهید اشرقت برای من همچون پسرم [شهید] هادی می ماند.

پدر این دختر فلسطینی در گفتگو با المیادین در این رابطه اعلام کرد: احساس من از مکالمه تلفنی ام با سید حسن نصرالله مثل این می ماند که از تمامی مردم به یکباره تبریک دریافت کرده ام. وی افزود: سید حسن نصرالله اعلام کرد که اشرقت قطنانی شهید مقاومت در لبنان است.

دبیر کل حزب الله لبنان در پایان این گفتگو از پدر شهید فلسطینی خواست در صورتی که نیازی وجود دارد مطرح کند که وی در پاسخ خواستار بردن نام اشرقت قطنانی در سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان بود. ایشان نیز اعلام کردند در نخستین سخنرانی خود از شهید ۱۶ ساله فلسطینی نام خواهند برد.

گفتنی است اشرقت قطنانی دختر ۱۶ ساله فلسطینی هفته گذشته در کرانه باختری به وسیله خودروی یک صهیونیست که رئیس سابق شورای شهرک های نابلس بود زیر گرفته شد و به شهادت رسید.