پاریس بار دیگر وضعیت امنیتی به خود گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، از فیلیپین گرفته تا استرالیا، اندونزی، ژاپن و برخی از کشورهای غربی مردم خود را برای برگزاری تظاهرات علیه سیاست های کشورهای صنعتی در خصوص مقابله با پدیده گرمایش زمین آماده می کنند.

در همین رابطه از لندن نیز خبر می رسد در حالیکه تنها یک روز تا برپایی نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس باقی مانده فعالان محیط زیست ۱۰۰ سازمان غیردولتی در همکاری با یکدیگر در نظر دارند تا راهپیمایی بزرگی را در شهر لندن برگزار کنند.

بر همین اساس همزمان با راهپیمایی لندن، بیش از دو هزار و ۱۷۰ برنامه متفاوت در بیش از ۱۵۰ کشور در سراسر جهان در روزهای ۲۸ و ۲۹ نوامبر با هدف فشار بر رهبران سیاسی جهان در نشست پاریس برای اتخاذ تصمیم برای جلوگیری از روند تغییرات آب و هوایی برگزار می شود.

فعالان محیط زیست پیش بینی می کنند، راهپیمایی روز یکشنبه لندن با حضور هزاران نفر از سراسر بریتانیا همراه شود.

در پی لغو تظاهراتی که در پاریس برنامه ‎ریزی شده بود، به نظر می ‎آید که لندنی‎ها با تلاش برای هرچه بزرگتر برپا کردن راهپیمایی شان قصد جبران آن را دارند. فعلان محیط زیست اعتقاد دارند که این راهپیمایی با موضوع «تغییرات آب و هوایی، عدالت و اشتغال» در نوع خود و در سراسر بریتانیا بی ‎نظیر برپا شود.

با نزدیک شدن به موعد کنفرانس پاریس، سازمان جهانی هواشناسی با انتشار گزارشی اعلام کرده که جهان در سال ۲۰۱۵ رکورد جدیدی از انتشار گازهای گلخانه ای را در جو به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش حتی در صورت تحقق تعهدات اعلام شده از سوی ۱۴۷ کشور جهان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی، میزان افزایش گرمایش زمین در پایان قرن ۲۱، به ۳ درجه در بهترین حالت و در بدترین شرایط به ۵/۳ درجه خواهد رسید که این رقم با انتظارات اعلام شده مبنی برافزایش ٢ درجه ای دمای هوا در سال ٢١٠٠، فاصله بسیاری خواهد داشت.

علاوه بر این موارد، پاریس محل برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که هنوز از حملات تروریستی ۲۲ آبان ماه شوکه است تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیایان های این شهر کاملا مشهود است.