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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

با رضایت اولیای دم؛

قاتل دو مقتول پای چوبه دار بخشیده شد

قاتل دو مقتول پای چوبه دار بخشیده شد

سازمان قضائی نیروهای مسلح، از بخشش ۲ قاتل قبل از اعدام توسط اولیای دم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد: با رضایت خداپسندانه اولیاء دم دو مقتول که با تلاش سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هرمزگان، نهادها و کمک خیرین صورت گرفت، قاتل این دو نفر از مجازات اعدام گریخت.

قاتل به جرم قتل عمدی جنون‌آمیز استوار حسن سلمانی و سرباز وظیفه عباس حسنخانی به حکم دادگاه نظامی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ به دو بار قصاص نفس و به جرم جرح عمدی فردی دیگر به پرداخت دیه محکوم شده بود که با اعتراض متهم و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به تأیید این مرجع قضائی رسید.

با توجه به آشکار شدن آثار اصلاح و ندامت و پشیمانی در مجرم، پیگیری‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هرمزگان آغاز و با تلاش های دفاتر ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه و استانداری‌های استان‌های خوزستان، اصفهان و گیلان (محل سکونت و تولد ضارب و مقتولین) و هیئت‌ امنای امور مساجد این استان‌ها و کمک‌های امور خیریه دارالایتام مسجد رسول اعظم (ص) شهر اهواز و یکی از خیرین این شهر، در نهایت خانواده مقتولین و فرد مضروب رضایت خود را از مجرم اعلام کردند.

با این اقدام خیرخواهانه، مجرم از چوبه دار رهایی یافت.

کد مطلب 2982156

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