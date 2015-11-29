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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

نخست وزیر پاکستان:

برای مبارزه با داعش با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد

برای مبارزه با داعش با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در اجلاس کشورهای مشترک المنافع بیان کرد: با جامعه جهانی برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی همکاری خواهیم کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان روز گذشته در کنفرانسی که با حضور سران کشورهای مشترک المنافع و تحت عنوان «افراطی گری و بنیاد گرایی» در «مالت» برگزار شده بود، شرکت کرد.

مشاوران و وزیران نواز شریف اجازه حضور در این کنفرانس را نداشتند.

نخست وزیر پاکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس بیان کرد: پاکستان از ائتلاف جامعه جهانی برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی حمایت خواهد کرد.

وی همچنین سران کشورهای جهان را از عزم پاکستان برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری با خبر کرد و اطمینان داد که پاکستان برای مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی همکاری خواهد کرد.

 لازم به ذکر است که اجلاس کشورهای مشترک المنافع با حضور ۲۳ کشور جهان، به مدت ۲ روز در «مالت» برگزار شد، موضوع اصلی این اجلاس «تغییرات آب و هوایی» بود.

کد مطلب 2982162

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