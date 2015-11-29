روزشمار هفته وقف اعلام شد/ شعار هفته وقف «همه واقف باشیم»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف اظهارداشت: هفته وقف امسال با شعار "همه واقف باشیم" از روز چهارشنبه ۱۸ آذرماه جاري مصادف با ۲۷ صفر آغاز می شود.

وي افزود: وقف، سنت حسنه ای است که از طریق آن می توان بخش قابل توجهی از مشکلات و تنگناهای جامعه را شناخت و افراد نیکوکار را که تمکن مالی دارند، داوطلبانه در جهت رفع آن ها به کار بست.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه كشور گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه، پیرو تاکید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان مبنی بر گسترش و ترویج فرهنگ وقف و معرفی خدمات ارزشمند واقفان و خادمان عرصه وقف و تشویق عموم مردم به این سنت حسنه، برنامه های مختلفی را در هفته وقف برگزار می كند.

وي با اشاره به اهداف برنامه های هفته وقف امسال، بيان داشت: گسترش و ترویج فرهنگ وقف، بهره برداری مطلوب از موقوفات، تقدیر شایسته از خادمان و مروجان فرهنگ وقف، تشویق عموم مردم به ویژه خیران به امر وقف و معرفی خدمات ارزشمند واقفان از اهداف برنامه های این هفته است.

ربیعی با اشاره به روزشمار هفته وقف امسال، گفت: روز چهارشنبه، ۱۸ آذرماه که در تقویم به نام روز وقف نامگذاری شده، به نام «وقف، همدلی و همزبانی»، پنجشنبه ۱۹ آذرماه مصادف با رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام حسن (ع) به نام «وقف، قرآن، سنت نبوی، سیره ائمه اطهار (ع)»، جمعه ۲۰ آذرماه به نام «وقف، نهاد ممتاز دینی، اجرای امینانه نیات واقفین»، شنبه ۲۱ آذرماه مصادف با شهادت امام رضا (ع) به نام «وقف، تجلی مودت اهل بیت (ع) با تکریم امامزادگان»، یکشنبه ۲۲ آذرماه مصادف با آغاز ربیع‌الاول و هجرت حضرت رسول (ص) از مکه به مدینه به نام «وقف، علم و فناوری و نقش حوزه و دانشگاه»، دوشنبه ۲۳ آذرماه به نام «وقف، بانوان و مشارکت‌های مردمی» و سه‌شنبه ۲۴ آذرماه به نام «وقف، بهره‌وری موقوفات و اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده است.