مراسم اربعین حسینی در امامزادگان شاخص کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تاکید اهل بیت(ع) در روایات مأثوره، مبنی بر اهمیت زیارت حضرت سید الشهدا (ع) در روز اربعین گفت: بر اساس روایات وارده، قرائت زیارت اربعین، یکی از علامات مومن بودن است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت این امر، امسال تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزای حسینی در روز اربعین در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور به عنوان ذریه اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) اندیشیده شده است، افزود: امسال مراسم عزاداری اربعین حسینی همزمان با شب و روز اربعین، در امامزادگان شاخص کشور برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اهمیت قرائت زیارت اربعین در این روز گفت: بدین منظور متن زیارت اربعین توسط سازمان اوقاف به چاپ رسیده است که در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور میان عزاداران توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: سخنرانی علما، خطبا و سخنرانان شاخص، مدیحه سرایی مداحان، قرائت زیارت اربعین و ... از جمله برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است .

وی در پایان خاطرنشان کرد: موقوفاتی در سراسر کشور با نیت عزاداری و تعزیه داری روز اربعین حسینی به ثبت رسیده است که نیات این موقوفات در این روز عمل خواهد شد.