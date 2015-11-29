به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه شهدای شهر ایلام اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن به ایام تصویب بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه، باید مشکلات استان ایلام به خصوص در حوزه زیرساختها شناسایی و ارزیابی شوند.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین نیازها و مشکلات استان ایلام بحث راه ها است که باید تلاش شود به خصوص محور ایلام به مهران که بسیار پر تردد است، با ارزیابی لازم در سال آینده و با تامین بودجه چهار خطه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به حجم بالای تردد زوار از مرز مهران ضروری است راه های این استان متناسب با این حجم ترافیک توسعه یابد.

لاریجانی همچنین در خصوص راه اندازی منطقه آزاد تجاری مهران، گفت: لایحه منطقه آزاد تجاری مهران با جدیت در مجلس در حال بررسی و پیگیری است.

لاریجانی با اشاره به اینکه در این سفر خدمات رسانی به زوار در استانهای ایلام و خوزستان و مشکلات این بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی هم تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این دو استان را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی افزود: حضور گسترده و میلیونی مردم در آیین اربعین نشانگر این ویژگی ملت ایران است که حب اهل بیت در دل ملت ایران شوق آفرین است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه به منظور بررسی نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین در پایانه مرزی مهران وارد فرودگاه شهدای شهر ایلام شد.

جمعی از مسئولان کشوری، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می کنند.

وی در بدو ورود به ایلام مورد استقبال مسئولان استان ایلام از جمله امام جمعه ایلام، استاندار، نمایندگان و...قرار گرفت.

طی یک هفته گذشته بیش از ۷۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشورعراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.