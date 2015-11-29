احتمال اعتراض اتحادیه اروپا به اقدام ترکیه/تعیین رویکرد به آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی اشپیگل در شماره امروز خود نوشت: ترکیه نه تنها در سالهای اخیر بخاطر نقض حقوق بشر اخطارهایی را دریافت کرده بلکه به علت بحران مهاجران نیز هشدارهایی متوجه این کشور شده است.

اتحادیه اروپا بارها آنها را متهم به نقض اصول دموکراسی کرده و متذکر شده که روند اصلاحات در این کشور به هیچ وجه در مسیر درستی پیش نمی رود.

این در حالی است که «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه از پذیرش این اتهامات سر باز زده و معتقد است برای پیوستن به اتحادیه اروپا راه چندانی در پیش نیست.

اشپیگل در ادامه مطلب خود با اشاره به رویداد اخیر یعنی سرنگونی جنگنده روسیه از سوی ترکیه آورده است: اقدام ترکیه بدترین اتفاق ممکنه بود که طی این روزها به وقوع پیوست. این سانحه نه تنها خدشه بزرگی به مناسبات دو جانبه مسکو - آنکارا وارد کرد بلکه تغییر رویکرد جامعه بین المللی را نیز برای ترک ها در بر داشت.

اتحادیه اروپا در جریان جمع آوری بسته مدارک خود برای گزینش این کشور در اتحادیه اروپا برگ بزرگی را به این رویداد اختصاص خواهد داد. بی شک اگر این حادثه سبب عقبگرد ترکیه نباشد آنها را به حالت سکون در خواهد آورد.

در حالی که این امر به مذاق دولتمردان ترک خوش نمی آید و در همین راستا با اتفاقی خوانده شدن این حادثه به نوعی سعی در لاپوشانی ماجرا داشته اند.

این مجله آلمانی همچنین نوشت: سیاستمداران اروپایی در اعلام مواضع خود در قبال این حادثه نتوانستند بطور قطع ترکیه را بی تقصیر بدانند زیرا معتقدند شواهدی وجود دارد که این اقدام بطور عمد صورت گرفته است.

در ادامه مطلب با اشاره به نشست امروز اتحادیه اروپا - ترکیه آمده است: امروز مقامات ارشد اتحادیه اروپا در دیدار با مقامات ترکیه علاوه بر اتخاذ سیاست های لازم در راستای مهاجرت پذیری مراتب اعتراض خود را نسبت به سرنگونی جنگنده روسی اعلام خواهند کرد.

ترکیه به عنوان دروازه ورودی مهاجران به اروپا همواره مورد اعتراض و سرزنش مقامات اروپایی قرار گرفته است. آنها در بیانیه های مختلفی از مقامات ترک خواسته اند تا با اتخاذ اقدامات سختگیرانه در ورودی مرزهای خود به بحران مهاجرت پذیری به اروپا دامن نزند.

به اعتقاد این رسانه آلمانی نشست امروز تا حدی می تواند چشم انداز آتی نسبت به ترکیه را نشان دهد.