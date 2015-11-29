سردار حسین سلامی وارد مرز چذابه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر امروز به‌منظور بررسی شرایط خدمات‌رسانی و نحوه عبور و مرور زائران حسینی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کشور عراق را دارند، وارد مرز چذابه شد.

سردار سلامی هم‌اکنون در حال بازدید از موکب‌های خدمات‌رسانی و صحبت کردن با آنان به‌منظور دستیابی به مشکلات و رفع آنان است.

مرز چذابه در ۱۱۰ کیلومتری غرب اهواز واقع‌شده و یکی از دو مرز اصلی خوزستان و عراق به شمار می‌رود که زائران عتبات عالیات در حال عبور از آن هستند.

مرزهای بین‌المللی شلمچه و چذابه دو گذرگاه رسمی تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند. حرکت کاروان‌های اربعین حسینی از اول ماه صفر شروع شده و هم‌اکنون به اوج خود نزدیک شده است.