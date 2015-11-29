  1. استانها
  2. خوزستان
۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۷

سردار حسین سلامی وارد مرز چذابه شد

سردار حسین سلامی وارد مرز چذابه شد

چذابه - جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران به‌منظور بررسی روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین لحظاتی پیش وارد مرز چذابه در استان خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر امروز به‌منظور بررسی شرایط خدمات‌رسانی و نحوه عبور و مرور زائران حسینی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کشور عراق را دارند، وارد مرز چذابه شد.

سردار سلامی هم‌اکنون در حال بازدید از موکب‌های خدمات‌رسانی و صحبت کردن با آنان به‌منظور دستیابی به مشکلات و رفع آنان است.

مرز چذابه در ۱۱۰ کیلومتری غرب اهواز واقع‌شده و یکی از دو مرز اصلی خوزستان و عراق به شمار می‌رود که زائران عتبات عالیات در حال عبور از آن هستند.

مرزهای بین‌المللی شلمچه و چذابه دو گذرگاه رسمی تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند. حرکت کاروان‌های اربعین حسینی از اول ماه صفر شروع شده و هم‌اکنون به اوج خود نزدیک شده است.

کد مطلب 2982193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها