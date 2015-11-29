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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان:

۲۰تن موادغذایی فاسد از بازار اصفهان کشف وضبط شد

۲۰تن موادغذایی فاسد از بازار اصفهان کشف وضبط شد

اصفهان- مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان گفت: بدنبال بازرسی‌های انجام شده روی مواد غذایی در سطح بازار، ۲۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته از سطح عرضه كشف، ضبط و معدوم شد.

آیت سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بازرسی‌های شبانه روزی انجام شده توسط تیم بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان طی چند هفته گذشته حدود ۲۰ تن مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف در سطح عرضه کشف و جمع‌آوری شد و با انتقال به مركز بهداشت برای معدوم سازی به سایت دفن بهداشتی پسماندها واقع در گردنه زینل منتقل شد.

وی بیان داشت:این ۲۰ تن مواد غذایی فاسد شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، خرما و انواع تنقلات است.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان تصریح کرد: رسیدگی به شكایات مردمی از اولویت‌های كاری بازرسان بهداشت محیط است.

وی گفت: اولویت کاری و یکی از مهمترین اهداف ما بالا بردن سطح آگاهی و آموزش جامعه است.

سهرابی اظهار داشت: بر این اساس با تلاش شبانه روزی تلاش داریم تا سلامت جامعه در عرصه‌های تغذیه‌ای و امنیت غذایی با عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف به مخاطره نیفتد.

وی بیان داشت: از همه مردم جامعه انتظار داریم ضمن انجام خود مراقبتی، از طریق سامانه رسیدگی به شكایات (۱۴۹۰همكاری لازم را با پرسنل بهداشت محیط داشته باشند.

کد مطلب 2982194

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