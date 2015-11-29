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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

بعد از جام جهانی کوچک صورت گرفت؛

موضع کمیته فنی و توسعه در مورد نتایج فوتسال بانوان در گواتمالا

موضع کمیته فنی و توسعه در مورد نتایج فوتسال بانوان در گواتمالا

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی اعلام کرد این کمیته با اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به جام جهانی کوچک - گواتمالا مخالف بود زیرا این رقابتها را در شان تیم قهرمان آسیا نمی‌دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در خصوص عملکرد تیم ملی فوتسال بانوان ایران در مسابقات جام جهانی کوچک ۲۰۱۵ - گواتمالا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بنده با صراحت می‌گویم که از همان ابتدا هم کمیته فنی با اعزام تیم بانوان به مسابقات جام جهای موافق نبود زیرا قهرمان آسیا نباید برای حضور در چنین مسابقاتی هزینه هتلش را پرداخت کند و این در شان تیم ایران نبود.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، افزود: البته برخی دوستان اصرار به اعزام تیم بانوان به این رقابتها را داشتند که در نهایت این اتفاق هم رخ داد. البته باید بعد از بازگشت تیم به ایران، در مورد نتایج بدست آمده آسیب شناسی شود تا این تیم در آینده بتواند نتایج بهتری را کسب کند.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در مسابقات جام جهانی کوچک ۲۰۱۵ - گواتمالا ابتدا برابر پرتغال قهرمان جهان تن به شکست ۳ بر یک داد، سپس مقابل برزیل با نتیجه ۶ بر یک باخت و در بازی آهر مقابل کاستاریکا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد. این تیم در مرحله دوم با برتری ۲ بر یک مقابل ژاپن، به عنوان هفتی این رقابتها دست یافت.

کد مطلب 2982195

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