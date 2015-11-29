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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

انتشار آلبوم «چی چکا» با صدای خواننده جنوبی

انتشار آلبوم «چی چکا» با صدای خواننده جنوبی

آلبوم موسیقی «چی چکا» به عنوان تازه ترین آلبوم ناصر منتظری نوازنده و خواننده جنوبی کشورمان منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «چی چکا» عنوان دومین اثر موسیقایی ناصر منتظری نوازنده و خواننده جنوبی کشورمان است که توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» به تهیه کنندگی افشین معصومی زمستان امسال روانه بازار موسیقی می شود.

در این آلبوم که برگرفته از اشعار ابراهیم منصفی ترانه سرای فقید جنوب کشورمان است به مفاهیمی چون زندگی، عشق، تنهایی و مرگ پرداخته شده است.

آلبوم موسیقی «چی چکا» دومین اثر ناصر منتظری در مقام خواننده است که بعد از انتشار آلبوم «روزن رفته»، توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» منتشر می شود.

کد مطلب 2982196
علیرضا سعیدی

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