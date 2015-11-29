عباداله کامکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری تعطیلی روزهای پنجشنبه در استان البرز، اظهار کرد: این موضوع به جد در حال پیگیری است.
وی در ادامه آلایندگی هوا و افزایش معضلات زیستمحیطی را دلیل پیگیری تعطیلی روزهای پنجشنبه در استان اعلام کرد و گفت: روزهای پایانی هفته بار ترافیکی در محورهای استان بالا میرود و آلودگی هوای ناشی از ترافیک خودروها به معضلات زیستمحیطی دامن میزند.
کامکار به سفر اخیر معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست کشور به استان البرز اشاره کرد و گفت: دلایل بروز مشکلات زیستمحیطی و افزایش آلایندگی هوای استان در پی لغو تعطیلی روزهای پنجشنبه به رئیس سازمان محیطزیست کشور اعلامشده است.
معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت استاندار البرز بیان کرد: از رئیس سازمان محیطزیست کشور خواستهایم که موضوع افزایش آلایندگی هوا به سبب لغو تعطیلی پنجشنبهها در کارگروه آلودگی محیطزیست کشور و استانی مطرح و موردبررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس سازمان محیطزیست کشور با تعطیلی پنجشنبهها در استان موافقت کرده است یا خیر، گفت: خانم ابتکار به این موضوع عنایت ویژهای دارد.
کامکار دلیل لغو تعطیلی پنجشنبهها توسط دیوان عدالت را ۴۴ ساعت کاری در شش روز هفته اعلام کرد و گفت: این در حالی است که البرز به مرکزیت کلانشهر کرج در مجاورت پایتخت است و تحمیل ۱۸ درصد ترافیک کشور به استان باعث چالشهای جدی در حوزه محیطزیست شده است.
وی با تأکید بر اینکه اجازه تعطیلی پنجشنبهها باید از مراجع قانونی ابلاغ شود، گفت: استانداری البرز به جد پیگیر تعطیلی پنجشنبهها در استان است.
معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت استاندار البرز در پایان اضافه کرد: صرفهجویی در هزینه ادارات دولتی، صرفهجویی در سوخت و انرژی از دیگر دلایل تعطیلی پنجشنبهها است.
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