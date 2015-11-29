فعالیت دوایر مشاوره و مددکاری ناجا در سراسر استان کرمانشاه

سرگرد جلال پشوتن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرکز مشاوره معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه با توجه به ارتباط مستمر با سازمان های فرهنگی، همچون دانشگاه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ... نقش بسیار بسزایی در آگاهی بخشی و آشنایی اقشار مختلف مردم با آسیب های اجتماعی دارند.

وی تهیه و چاپ فصل نامه علمی و آموزشی، برگزاری نشست های تخصصی، درج مقالات علمی آموزشی و بهداشت روانی جهت عموم مردم را از جمله اقدامات مرکز مشاوره ناجا کرمانشاه عنوان کرد و گفت: مشاوران و مددکاران ما در سطح مدارس و مساجد به منظور اجرای طرح مشاوره به صورت مستمر حضور دارند.

سرگرد پشوتن با بیان اینکه مرکز مشاوره معاونت اجتماعی و دوایر مشاوره و مددکاری مستقر در تمامی کلانتری های شهرستان کرمانشاه و شهرستان های تابعه فعال و آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به عموم همشهریان است، گفت: هرگونه خدمات مشاوره ای در این مرکز رایگان است.

رئیس مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا استان کرمانشاه، افزود: نیروی انتظامی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و ضررهایی که برای جامعه دارد، اعتبارهای پیشگیرانه تخصیص داده است لذا افراد در صورت برخورد با مشکل بدون پرداخت هزینه بهترین خدمات را دریافت می کنند.

وی ایجاد امنیت روانی و اجتماعی جامعه را از مهمترین وظایف نیروی انتظامی به عنوان نیروی تامین کننده این امنیت در سطح جامعه عنوان و بیان کرد: تحولات شگرف تکونولوژیکی در سطح دنیا این وظایف را پیچیده می کند که نه تنها جامعه پاک از این امکانات استفاده می کند که مجرمان نیز از آن بهره کافی خواهند برد.

سرگرد پشوتن ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون، مسئول مبارزه با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی است که به روش سنتی پلیس با حضور خود و یا احساس حضور خود از وقوع جرم جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: در نگرش جدید به وظایف پلیس که با شعار جامعه محوری، خود را نشان داده پلیس با اتکاء به علوم جدید، نیروهای متخصص، فناوری پیشرفته و تجارب سالیان متمادی خدمت، گامی بلند به سوی مقابله با علل وقوع و فراوانی جرم در جامعه برداشته است.

پشوتن راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی و گسترش این امر به کلانتری ها و پاسگاه ها را از مهمترین اقدام پلیس جهت انجام رسالت خود دانست و گفت: با این قدام نگاه مردم به پلیس از یک عامل نهی و امر به عنصری مشاور و مهربان و شریک غم و شادی ها تغییر پیدا کرده است.