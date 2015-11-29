توقف پخش سومین رادیو فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز با یورش به مرکز رادیویی «دریم» در شهر الخلیل پخش آن را متوقف کردند

شمار زیادی از نظامیان صهیونیست به ساختمان این مرکز در منطقه «دائره السیر» واقع در شهر الخلیل حمله کردند و پس از شکستن درهای بیرونی و داخلی آن، پخش آن پس از چند دقیقه از یورش، متوقف شد.

نظامیان اشغالگر در این حمله، تمامی سیستم های پخش این مرکز رادیویی را مصادره کردند. در این رابطه «طلب الجعبری» مدیر این مرکز رادیویی گفت: این عملیات، دزدی و راهزنی است و نظامیان صهیونیست رادیو دریم را به مدت ۶ ماه بستند. ما از مقامات تشکیلات خودگردان می خواهیم اقدامی سریع در خصوص سریال یورش به رادیوهای محلی و مصادره اموال آن انجام دهند.

مقامات رژیم صهیونیستی مدعی هستند که رادیو دریم اقدامات تحریک آمیز علیه این رژیم انجام می دهد. رژیم صهیونیستی در اطلاعیه ای، تمامی مراکز رادیویی محلی که در کرانه باختری مشغول به فعالیت هستند را تهدید به توقف پخش برنامه هایشان کرده است.

گفتنی است پیش از این نیز، رژیم صهیونیستی در اقدامی مشابه رادیو «الحریه» و «الخلیل» را بسته و اموال آن را مصادره کرده بود.