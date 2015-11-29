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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

جانشین فرماندهی کل سپاه کشور در جریان بازدید از مرز چذابه:

شرایط منظم تری نسبت به سال گذشته در مرزها برقرار است

شرایط منظم تری نسبت به سال گذشته در مرزها برقرار است

چذابه ـ جانشین فرماندهی کل سپاه کشور گفت: شرایط بسیار منظم و بهتری نسبت به سال گذشته در مرزها برای اعزام زائران اربعین برقرار شده است.

سردار حسین سلامی صبح امروز در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شور و اشتیاق مردم و زائران حسینی واقعا وصف شدنی نیست. یعنی هر سال یک جوششی متفاوت وجود دارد و شور و اشتیاق را در استقبال و اقبالی که مردم نشان می دهند کاملا مشهود است.

وی افزود: از طرف دیگر تلاش ها و زحماتی که همه دستگاه ها و نهادهای نظام با همدیگر انجام دادند به فضل الهی باعث شده تا شرایط بسیار منظم و بهتری نسبت به سال گذشته در مرزها برقرار شود.

جانشین فرماندهی کل سپاه کشور تصریح کرد: اکنون که برای بازدید در مرز چذابه حضور پیدا کرده ایم، محصول تلاش همه دستگاه ها و بخش های مختلف را حوزه های خدماتی، امدادی، امنیتی، انتظامی و بخش های حمل و نقل می بینیم.

سلامی بیان کرد: تمامی این تلاش های انجام شده به فضل الهی نشان می دهد که حرکت روان و این شور و اشتیاق مردم واقعا پایان ناپذیر است.

وی عنوان کرد: اربعین نشان دهنده عشق و وفاداری مردم به امام حسین (ع) و آرمان های ایشان است. یعنی مردم نشان می دهند که اهدافی که امام حسین (ع) برای حفظ اسلام دنبال می کرد را در قلب و دل خود جا داده اند.

جانشین فرماندهی کل سپاه کشورادامه داد: تمامی مردم با دل و جان و همچنین با همه وجود و سرمایه های مادی و معنوی خود از اهداف امام حسین (ع) حمایت و پاسداری می کنند.

وی اضافه کرد: این جمعیت مثل یک رود خروشان، روشن و نورانی در زمین جاری است و هیچ کسی نمی تواند این عظمت را کوچک کند چون بسیار فراتر از دامنه توانایی دیگران برای کوچک کردن خودش از پیش خواهد رفت و هر سال خروشان تر راهش را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2982205

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