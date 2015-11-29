شرایط منظم تری نسبت به سال گذشته در مرزها برقرار است

سردار حسین سلامی صبح امروز در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شور و اشتیاق مردم و زائران حسینی واقعا وصف شدنی نیست. یعنی هر سال یک جوششی متفاوت وجود دارد و شور و اشتیاق را در استقبال و اقبالی که مردم نشان می دهند کاملا مشهود است.

وی افزود: از طرف دیگر تلاش ها و زحماتی که همه دستگاه ها و نهادهای نظام با همدیگر انجام دادند به فضل الهی باعث شده تا شرایط بسیار منظم و بهتری نسبت به سال گذشته در مرزها برقرار شود.

جانشین فرماندهی کل سپاه کشور تصریح کرد: اکنون که برای بازدید در مرز چذابه حضور پیدا کرده ایم، محصول تلاش همه دستگاه ها و بخش های مختلف را حوزه های خدماتی، امدادی، امنیتی، انتظامی و بخش های حمل و نقل می بینیم.

سلامی بیان کرد: تمامی این تلاش های انجام شده به فضل الهی نشان می دهد که حرکت روان و این شور و اشتیاق مردم واقعا پایان ناپذیر است.

وی عنوان کرد: اربعین نشان دهنده عشق و وفاداری مردم به امام حسین (ع) و آرمان های ایشان است. یعنی مردم نشان می دهند که اهدافی که امام حسین (ع) برای حفظ اسلام دنبال می کرد را در قلب و دل خود جا داده اند.

جانشین فرماندهی کل سپاه کشورادامه داد: تمامی مردم با دل و جان و همچنین با همه وجود و سرمایه های مادی و معنوی خود از اهداف امام حسین (ع) حمایت و پاسداری می کنند.

وی اضافه کرد: این جمعیت مثل یک رود خروشان، روشن و نورانی در زمین جاری است و هیچ کسی نمی تواند این عظمت را کوچک کند چون بسیار فراتر از دامنه توانایی دیگران برای کوچک کردن خودش از پیش خواهد رفت و هر سال خروشان تر راهش را ادامه خواهد داد.