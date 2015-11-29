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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان :

۳۱ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان در استان زنجان خریداری شد

۳۱ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان در استان زنجان خریداری شد

زنجان- مدیر کل جهاد کشارزی استان زنجان گفت: طی سال جاری ۳۱ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان در استان زنجان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار تن افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طی سال گذشته در حوزه تولید محصولات کشاورزی  به رغم کاهش بارش‌ها شاهد ارتقای تولید محصولات کشاورزی در استان بودیم. 

وی اظهار کرد: باوجود کاهش ۴۰ میلی‌متری بارش‌ها در سال زراعی سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه کشاورزی انجام‌گرفته است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طی سال جاری ۳۱ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان در استان زنجان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار تن افزایش نشان می‌دهد.

جعفری تاکید کرد: زنجان جزو پنج استان برتر در تولید بذر غلات و حبوبات را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد از ۲۹۰ هزار هکتار اراضی تحت کشت گندم دیم در استان مکانیزه شده و از بذرکار عمیق استفاده می‌کنند. 

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان از توزیع ۲۲۷ هزار و ۸۲۷ اصله نهال در استان زنجان خبر داد.

کد مطلب 2982209

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