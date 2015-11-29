به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طی سال گذشته در حوزه تولید محصولات کشاورزی به رغم کاهش بارش‌ها شاهد ارتقای تولید محصولات کشاورزی در استان بودیم.



وی اظهار کرد: باوجود کاهش ۴۰ میلی‌متری بارش‌ها در سال زراعی سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه کشاورزی انجام‌گرفته است.



مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طی سال جاری ۳۱ هزار و ۶۰۰ تن گندم از کشاورزان در استان زنجان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار تن افزایش نشان می‌دهد.



جعفری تاکید کرد: زنجان جزو پنج استان برتر در تولید بذر غلات و حبوبات را به خود اختصاص داده است.



وی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد از ۲۹۰ هزار هکتار اراضی تحت کشت گندم دیم در استان مکانیزه شده و از بذرکار عمیق استفاده می‌کنند.



مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان از توزیع ۲۲۷ هزار و ۸۲۷ اصله نهال در استان زنجان خبر داد.