تعطیلی مساجد بدون مجوز در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنجلینو آلفانو، وزیر کشور ایتالیا، جمعه در نشستی با عنوان «خطر تروریسم در ایتالیا» گفت: فعالیت مؤسسه‌های بدون مجوز و سازماندهی نشده را متوقف خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه این کار با هدف اقامه شعائر دینی در مراکز سازمان یافته انجام می شود، گفت: در کشور ایتالیا ۴ مسجد و بیش از ۸۰۰ مؤسسه اسلامی وجود دارد. ما مراکز بدون مجوز و سازماندهی نشده را تعطیل می کنیم.

وزیر کشور ایتالیا گفت: به دلیل حوادث تروریستی غم انگیز و سلسله‌وار از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه جای دنیا در معرض خطر تروریسم قرار دارد. لذا تنها گزینه پیش روی ما "پیشگیری" است و تاکنون با استفاده از سیستم اطلاعاتی قوی و پیشگیرانه، فعالیت‌های ما برای دورنگهداشتن کشور از هجمات تروریستی موفق بوده است.

گروه تروریستی داعش تاکنون بارها ایتالیا و واتیکان را تهدید کرده است و واشنگتن نیز نسبت به خطر اقدامات تروریستی در این کشور به مقامات ایتالیایی هشدارهایی داده است.

پس از حوادث تروریستی پاریس که رسانه‌ها آن را ۱۱ سپتامبر فرانسه خواندند، تدابیر امنیتی در آستانه سال نو میلادی در رم افزایش یافته است.