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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹

سوگواره عاشورایی «عطر سیب» در دانشگاه حائری میبد برگزار می شود

سوگواره عاشورایی «عطر سیب» در دانشگاه حائری میبد برگزار می شود

یزدـ سوگواره تصویر و کلام عاشورایی با محوریت عزاداری اصیل و سنتی، عطش و سقای کربلا، نقش زینب گونه زنان، برداشت آزاد در دانشگاه آیت الله حایری میبد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره تصویر و کلام عاشورایی با محوریت عزاداری اصیل و سنتی، عطش و سقای کربلا، نقش زینب گونه زنان، برداشت آزاد در دانشگاه آیت الله حایری میبد برگزار می شود.

این سوگواره به همت امور فرهنگی دانشگاه آیت الله حائری میبد در زمینه های عکس، فیلم، نمایشنامه، دلنوشته، خاطره، شعر، داستان و متن ادبی با محوریت عزاداری اصیل و سنتی، عطش و سقای کربلا، نقش زینب گونه زنان، برداشت آزاد برگزار می شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا شنبه 21 آذرماه مصادف با 30صفر به آدرس www.seraaj110@yahoo.com ارسال کنند.

کد مطلب 2982212

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