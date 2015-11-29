به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اسمارت فون های هوشمند ویندوز ۱۰ موبایلی مایکروسافت با نام های Lumia ۹۵۰ و مدل بزرگتر آن Lumia ۹۵۰ XL در هند رونمایی شدند. شرکت هندی India store دو محصول جدید مایکروسافت را در لیست فروش خود قرار داده تا مشتریان هندی اولین کاربرانی باشند که لذت استفاده از اسمارت فون های ویندوز ۱۰ را تجربه می کنند.

Lumia ۹۵۰ به نمایشگر ۵.۲ اینچی از نوع Amoled و رزولوشن ۲۵۶۰*۱۴۴۰ پیکسل و تراکم ۵۶۴ پیکسلی تجهیز شده است. این اسمارت فون از دو سیم کارت پشتیبانی کرده و از پردازنده شش هسته ای Snapdragon ۸۰۸ با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز و رم ۳ گیگابایتی و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی برخوردار شده است.

حافظه داخلی این اسمارت فون با استفاده از Micro SD تا ۲۰۰ گیگابایت ارتقاء پیدا می کند. این اسمارت فون از USB Type-C ، باتری قابل تعویض ۳۰۰۰ میلی آمپری نیز پشتیبانی می کند. Lumia ۹۵۰ از دوربین اصلی ۲۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۱.۹ و همینطور تثبیت تصویر نوری و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسل برخوردار شده است. از دیگر ویژگی های محصول ویندوز ۱۰ موبایل مایکروسافت باید به ابعاد ۱۴۵×۷۳.۲×۸.۲ و همینطور وزن ۱۵۰ گرمی را اشاره کرد.

محصول دیگر Lumia ۹۵۰ XL است که همانند Lumia ۹۵۰ دو سیم کارته بوده و از نمایشگر بزرگتر ۵.۷ اینچی Amoled و همینطور رزولوشن ۲۵۶۰*۱۴۴۰پیکسل و با تراکم ۵۱۸ پیکسل پشتیبانی می کند. پردازنده Snapdragon ۸۱۰ و همینطور سرعت ۲ گیگاهرتزی و پشتیبانی از ۳ گیگابایت رم و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی باعث شده تا این محصول از سخت افزار قدرتمندی نسبت به دیگر محصول مایکروسافت برخوردار شود.

این محصول نیز همانند Lumia ۹۵۰ XL و با استفاده از Micro SD تا ۲۰۰ گیگابایت قابلیت ارتقاء دارد. این اسمارت فون از باتری ۳۳۴۰ میلی آمپری و همینطور ابعاد ۱۵۱.۹×۷۸.۴×۸.۱ برخوردار شده است.