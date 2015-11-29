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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

در صدر هیئتی اقتصادی؛

استاندار حلبچه وارد مرز «باشماق» مریوان شد

استاندار حلبچه وارد مرز «باشماق» مریوان شد

سنندج - استاندار حلبچه در صدر هیئتی از مسئولان این استان و در قالب سفری سه روزه وارد مرزباشماق مریوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق در صدر هیئتی از مسئولان این استان وارد مرز باشماق مریوان شد و از سوی استاندار کردستان مورد استقبال قرار گرفت.

در جریان برگزاری این مراسم، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان این استان از عبدالله محمد عبدالوهاب استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق استقبال کردند.

سفر استاندار حلبچه عراق به ایران سه روزه خواهد بود و قرار است که وی در این سه روز علاوه بر بازدید از ظرفیت های تولیدی و صنعتی استان، با مسئولان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی کردستان دیدار و گفتگو داشته باشد.

برگزاری نشست خبری مشترک با استاندار کردستان و همچنین برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استانهای کردستان و حلبچه عراق از دیگر بخش های برنامه های سفر سه روزه عبدالله محمد عبدالوهاب به استان کردستان است.

 

کد مطلب 2982215

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