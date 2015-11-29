استاندار حلبچه وارد مرز «باشماق» مریوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق در صدر هیئتی از مسئولان این استان وارد مرز باشماق مریوان شد و از سوی استاندار کردستان مورد استقبال قرار گرفت.

در جریان برگزاری این مراسم، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان این استان از عبدالله محمد عبدالوهاب استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق استقبال کردند.

سفر استاندار حلبچه عراق به ایران سه روزه خواهد بود و قرار است که وی در این سه روز علاوه بر بازدید از ظرفیت های تولیدی و صنعتی استان، با مسئولان و مدیران بخش های دولتی و خصوصی کردستان دیدار و گفتگو داشته باشد.

برگزاری نشست خبری مشترک با استاندار کردستان و همچنین برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استانهای کردستان و حلبچه عراق از دیگر بخش های برنامه های سفر سه روزه عبدالله محمد عبدالوهاب به استان کردستان است.