رضا فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتلا به شپش یک نوع بیماری نیست بلکه آن را تنها در ردیف آلودگی‌ها می‌توان برشمرد.

وی افزود: شپش حشره‌ای است که از پوست سر خونخواری می‌کند و در محیط به شکل جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه از یک نفر که موارد بهداشتی را رعایت نکرده باشد به فرد دیگر و در محیط منتقل می‌شود.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌ها مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه آمار کلی از فراگیری شپش در بین دانش آموزان در پایان فصل پاییز جمع‌آوری می‌شود، ادامه داد: دانش‌آموزان در سه دوره غربالگری شده و نتایج پس از سه دوره غربالگری ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آلودگی با شپش درمان دارد و با تحویل یک شامپو به دانش‌آموزان مبتلا قابل درمان است، ادامه داد: آلودگی با شپش به دور افتاده‌ترین نقاط مدارس و یا کشورهای عقب مانده اختصاص ندارد بلکه گاها در کشورهای پیشرفته و پیشرفته‌ترین مدارس هم مشاهده می‌شود.

فدایی در پاسخ به اینکه آیا مربیان بهداشت در مدارس نباید با اجرای طرح‌های پیشگیری از انتقال شپش در بین دانش‌آموزان، مبتلایان را شناسایی و از انتقال آن پیشگیری کنند، اعلام کرد: وضعیت استقرار و عملکرد مربی بهداشت در مدارس را باید از آموزش و پرورش پیگیر شد و حتی آموزش این مربیان مربوط به مرکز بهداشت نیست.