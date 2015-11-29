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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

حمله انتحاری به عزاداران حسینی در نیجریه

حمله انتحاری به عزاداران حسینی در نیجریه

یک تروریست انتحاری با منفجر کردن خود در میان کاروان عزاداران حسینی در نیجریه، ۲۱ نفر را به شهادت رساند و بسیاری را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تروریست انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان عزاداران حسینی در ایالت کانو در نیجریه منفجر و ۲۱ نفر را شهید و شمار زیادی را زخمی کرد. این افراد برای بزرگداشت اربعین امام حسین (ع) رهسپار شهرک زاریا بودند.

«محمد توری» که رهبری هزاران نفر از عزاداران حسینی را برعهده داشت، درباره این حادثه گفت: چنین اقداماتی نمی تواند مانع از انجام مناسک دینی ما شود. حتی اگر همه ما در این انفجار کشته می شدیم، آخرین شخص باقیمانده به وظیفه خود عمل می کرد.

وی تاکید کرد: ما از اینکه مورد حمله واقع شدیم، تعجب نکردیم زیرا این وضعیت در سراسر کشور جاری است.

وی همچنین در گفت و گو با خبرنگار فرانس پرس تصریح کرد: راه ما به خون آغشته شد اما شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی(ع) مسیر خود را ادامه دادند.

کد مطلب 2982217

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