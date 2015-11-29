مدیر مسابقه اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره فیلم فجر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری طی حکمی امیر عابدی را به سمت مدیر مسابقه اطلاع رسانی و تبلیغات سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب کرد.

در حکم دبیر جشنواره فیلم فجر چنین آمده است:

«جناب آقای امیر عابدی

ناگفته پیداست که تبلیغات بخش عظیمی از پشتوانه سینمای امروز جهان را تشکیل می دهد. دیده شدن و بهتر دیده شدن دغدغه مشترک همه سینماگران است و گاهی سرنوشت یک سینما می تواند با پشتوانه تبلیغاتی اش دگرگون شود.

با توجه به تجربیات و شناخت شما از این عنصر مهم، طی این حکم به عنوان مدیر مسابقه اطلاع رسانی و تبلیغات سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر منصوب می‌شوید.»

امير عابدى متولد سال ۱۳۴۱ دانش آموخته رشته الکترونیک است. وی از سال ۱۳۷۲ عضو انجمن عکاسان سینمای ایران بوده است. داوری در بخش سینمایی و عکس جشن خانه سینما، دبیری و داوری بخش مسابقه مواد تبلیغی جشنواره فیلم فجر در ادوار مختلف، سه دوره عضویت در هیات مدیره خانه سینما، سه دوره ریاست انجمن عکاسان، عکاسی آثاری همچون قرمز، زندان زنان، مزرعه پدری، چهارشنبه سوری، آلزایمر و کسب جوایزی از جمله سیمرغ بلورین بهترین عکاسی فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم سه زن، تنديس تصوير سال براى مجموعه عكس «يك عمر سينما»، برگزيده بخش عكس جشنواره ميلاد كوثر براى فيلم عشق طاهر در کارنامه امیر عابدی دیده می شود.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار خواهد شد.