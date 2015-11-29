تلاش مسلمانان اسپانیا برای مقابله با نفوذ داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش مقامات مسلمان اسپانیا برای محکوم کردن اقدامات داعش درپاریس، افزایش یافته است. شیخ «منیر المسری» امام جماعت یکی از مساجد مادرید، درسخنرانی های خود ضمن محکوم کردن جنایات داعش، به تبلیغ اسلام به عنوان مروج صلح پرداخته است و از مردم می خواهد تا به تبلیغات افراط گرایان که با سوء استفاده از نام اسلام انجام می شود، واکنش نشان دهند.

اخیرا حدود ۵۰ جوان مسلمان اسپانیایی با برگزاری نشستی در محکومیت اقدامات تروریستی داعش خواستار گرفتار نشدن همه مسلمانان در دام مظلوم نمایی داعش شدند.

تبلیغات اینترنتی داعش که یک روایت افراطی از اسلام را درپیش گرفته است، نفوذ بسیار گسترده ای بین مسلمانان دارد و این مسأله، کار ائمه جماعت مساجد اسپانیا را دشوارتر کرده است.

روزنامه لا راسون نیز در مقاله ای به قلم دریابان "آنخل تافایا" نوشت: افراطی های داعش همانند یک افعی هستند که لازم است با آنها مبارزه کرد زیرا اگر این افعی را نکشیم، هر آن درتلاش برای نیش زدن ما خواهد بود.

این روزنامه با اشاره به حوادث تروریستی اخیر پاریس افزود: باید مانع پیروزی داعش در عراق و سوریه شد و گرنه بعدها کسی جلودار این گروه نخواهد بود.

این روزنامه درپایان، برلزوم کنترل گروه های افراطی اصرار ورزیده است تا بدین ترتیب امکان جان گرفتن دوباره این گروه میسر نشود.