مازندران از پیشگامان GIS در صنعت برق به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی صبح یکشنبه در نشست خبری سومین کنفرانس سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق، زمان برگزاری این کنفرانس را ۲۲ و ۲۳ آذرماه سال جاری در استان اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر سیستم و سازمان‌ها از آخرین یافته‌های علمی برای مدیریت استفاده می‌کنند و سیستم اطلاعات مکانی تمام اطلاعات مربوط به صنعت برق را پیاده‌سازی می‌کنند.

وی به مزایای این سیستم اشاره کرد و گفت: تمامی اطلاعات مربوط به شبکه‌های برق بر مبنای نقشه‌های جغرافیایی پیاده‌سازی می‌شود.

افضلی بیان داشت: برآورد دقیق تأسیسات و تجهیزات شبکه برق ازجمله مزایای این سیستم است و در طراحی خطوط جدید و برق‌رسانی بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل می‌توان در اسرع وقت طرح را آماده کرد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ادامه داد: سیستم اطلاعات مکانی در صنعت و برق استان شروع‌شده و اطلاعات مکانی در سامانه در حال پیاده‌سازی است.

افضلی با اشاره به آغاز طرح آمایش سرزمین یادآور شد: لایه‌های مختلف سامانه GIS در استان مدنظر قرار گرفته است و طبق این نقشه می‌توان طرح‌های مدنظر را قرار داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ادامه داد: صنعت برق مازندران در صنعت برق کشور برای اجرای سامانه GIS به عنوان پایلوت انتخاب شده است و برای سومین کنفرانس سامانه اطلاعات مکانی در صنعت برق تاکنون بیش از ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه علمی کنفرانس دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران گلستان ادامه داد: سامانه اطلاعات مکانی هرروز در حال تکمیل و به‌روز شدن است و کنفرانس ملی اطلاعات مکانی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: پرفسورعباس رجبی فر از دانشگاه ملبورن به عنوا ن سخنران کلیدی این مراسم است.