آفتاب :

احمدي نژاد اعلام كرد: آمادگي ايران براي مذاكره با همه كشورها جز اسراييل

راي مثبت 161 نماينده به مصوبه كميسيون تلفيق

سرپرست سازمان هواپيمايي : فعلا نمي توانيم نام هواپيماهاي خريداري شده را بگوييم



آفرينش :

هاشمي رفسنجاني : وحدت دنياي اسلام را نشانه گرفته اند

كاهش 35 درصدي متقاضيان سيم كارت در تهران

البرادعي با استقبال از مذاكرات ايران و اروپا: دو طرف از اين فرصت براي بازگشت به مذاكرات استفاده كنند



اعتماد ملي :

هاشمي رفسنجاني : درباره مذاكرات هسته اي سكوت مي كنم

با راي نمايندگان به نظر كميسيون تلفيق درباره بودجه 85 ، لايحه دولت بايگاني شد

با تصويب بندهايي از بودجه سال 85 منتشر مي شود: انتشار 14 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت



اعتماد:

مذاكره كنندگان ايراني از مسكو راهي بروكسل شدند، آخرين ديدار هسته يي با تروييكاي اروپايي

آيت الله صانعي : شوراي امنيت نبايد به ضرر ملت ايران تصميم بگيرد

مهمترين چالش دولت و مجلس در صحن علني ، كاهش 7 ميليارد دلاري مصارف ارزي



ابرار:

احمد توكلي : جريان دوم خرداد براي انقلابيون اصيل تلخ بود

احمدي نژاد: صهيونيست ها در سراشيبي سقوط قرار گرفته اند

حداد عادل : بودن يا تغييرنام " شوراي هماهنگي " تغييري در روند تحولي كشور به وجود نمي آورد



ايران:

رئيس جمهوري در پايان سفر به مالزي : سياست ايران صلح و گفتگو با جهان است

سردار رويانيان اعلام كرد: ممنوعيت سفر نوروزي براي اتوبوس هاي غير استاندارد

با 31 درصد افزايش در 11 ماهه امسال ، صادرات غيرنفتي به 9 ميليارد دلار رسيد



ابتكار:

تعليق كامل فعاليت ها ؛ پيش شرط اروپا براي ادامه مذاكره، توافق در مكسو، بن بست در وين

پايان سفر سه روزه رئيس جمهور به مالزي؛ احمدي نژاد : صهيونيسم در سراشيبي سقوط است

درخواست برخي احزاب عراق از ائتلاف يكپارچه؛ ابراهيم جعفري نخست وزير نشود



اقتصاد پويا:

احمدي نژاد در ديدار با تجار ايراني مقيم مالزي : اصلاحات را از بالا آغاز كرده ايم و ادامه مي دهيم

وزير جهاد كشاورزي : 8 هزار ميليارد تومان تسهيلات با سود تك رقمي به كشاورزان پرداخت مي شود

يك مقام ارشد سازمان مديريت : ايران 12 ميليارد دلار در بخش پالايش مواد نفتي سرمايه گذاري مي كند



اسرار:

پرونده هسته اي ؛ مذاكرات سازنده و بي نتيجه

جزاير 3 گانه ايراني جزو لاينفك سرزمين ماست

شكايت 3 هزار كارگر و كارمند مخابرات تهران از وزارت ارتباطات



پول :

مجلس براي سال 85 به دولت مجوز داد: انتشار 44/1 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت

هاشمي رفسنجاني : گره هسته اي با دست بايد باز شود نه با دندان

كميسيون تلفيق بودجه " اينترنت ملي " را تصويب نكرد



توسعه :

هاشمي رفسنجاني : تصميم گيران در پرونده هسته اي ايران اسباب زحمت خود و منطقه نشوند

وزارت تعاون كارخانه هاي جديد احداث مي كند

با 161 راي موافق ، مجلس به لايحه بودجه 85 راي مثبت داد



جوان:

مذاكرات لاريجاني با سه وزير اروپايي ، ايران تعليق دوباره را نپذيرفت

احمدي نژاد در مالزي پيشنهاد داد: تشكيل بلوك سياسي اسلامي

دفاتر اسناد ايمن نيستند، اسناد رسمي مردم دستخوش حوادث مختلف



جام جم:

احمدي نژاد درمالزي با توجه به ظرفيت كشورهاي مسلمان تاكيد كرد: سازمان كنفرانس اسلامي به ميدان بيايد

ضرغامي در ديدار معاونان اطلاعات و اخبا رمراكز صدا و سيما: خبر را هنرمندان ارائه كنيد

برخوردهاي دوگانه روسيه و اروپا با ايران



جمهوري اسلامي :

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به شرارتهاي هسته اي غرب : كشور مورد طمع دشمنان است انسجام ملي را حفظ كنيم

ايران 4 فروند هواپيماي سنگين به ارزش 150 ميليون دلارخريداري كرد

ايران 12 ميليارد دلار در بخش پالايش مواد نفتي سرمايه گذاري مي كند



جهان اقتصاد:

پس از بي حاصل ماندن گفتگو هاي تهران - مسكو ، دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا بي نتيجه پايان يافت

مدير عامل شركت ملي گاز ايران : دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است



جهان صنعت:

هاشمي رفسنجاني خطاب به طرف مذاكرات هسته اي : گره اي را كه با دست باز مي شود با دندان باز نكنيد

تسهيلات 8 هزار ميليارد توماني براي كشاورزان با كارمزد تك رقمي

مالزيايي ها 20 هزار واحد مسكوني در ايران مي سازند



حيات نو:

هاشمي رفسنجاني با انتقاد از غرب: عقلانيت در مسئله هسته اي كم است

احمدي نژاد: مسيرمان را تحت نظر آژانس ادامه خواهيم داد

لاريجاني : آمريكا مي خواهد پرونده ايران به شوراي امنيت برود



خراسان :

هاشمي رفسنجاني : تصميم گيران غربي مراقب باشند اسباب زحمت منطقه ،ايران و خود را فراهم نكنند

در پايان ديدار ازمالزي ، رئيس جمهور تصميمات آژانس انرژي اتمي سياسي است

پس از مذاكرات لاريجاني و وزراي اروپايي اعلام شد، توافق تهران - مسكو به اروپا ارائه شد



خبر:

وزير نفت سريلانكا خبر داد: مشاركت ايران و امارات در استخراج منابع نفت سريلانكا

وزير رفاه در اولين جلسه توزيع سهام عدالت: 800 هزار نفر در مرحله اول سهام دريافت مي كنند

كسايي زاده: دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است



دنياي اقتصاد :

20 هزا رواحد مسكوني توسط مالزيايي ها در ايران ساخته مي شود

تجارت خارجي 11 ماهه گزارش شد، صادرات غيرنفتي درمرز 9 ميليارد دلار

كليات لايحه بودجه تصويب شد، نخستين تصميم مجلس براي بدجه 85



سياست روز:

حداد عادل در كنگره جمعيت ايثارگران؛ احزاب در انديشه توانمند سازي ايران باشند

كنگره سوم جمعيت ايثارگران ؛ تجليل آبادگران جوان از دكتر شيباني ؛ جمعه پركار براي گروههاي اصولگرا

همزمان با سفر به اسلام آباد صورت پذيرفت؛ اعتراضات سراسري پاكستان عليه بوش



صداي عدالت:

توافقنامه تاريخي هند و آمريكا در زمينه مشاركت هسته اي ، پايان انزواي اتمي دهلي نو

پايان مذاكرات هسته اي در مسكو و وين، لاريجاني : به توافق نرسيديم

هند، متحد هسته اي جديد آمريكا



كيهان:

فشار اروپا در مذاكرات وين بي نتيجه ماند، ايران تعليق را نپذيرفت

متخصصان ايراني در سريلانكا نفت استخراج مي كنند

روزنامه افغاني : بوش از كدام دموكراسي در افغانستان حرف مي زند



كاروكارگر:

دفاع غير متعهدها از حل مسئله هسته اي ايران در آژانس ، لاريجاني : طرح پيشنهادي مسكو اولين قرباني ارجاع پرونده است

3 هزار كارگر و كارمند مخابرات تهران تعديل شدند

ابراز نگراني رئيس مجلس از آينده آموزش و پرورش



همبستگي :

توافق اتمي هند و آمريكا

هاشمي رفسنجاني : كشور بدون تعامل جهاني نمي تواند خود را حفظ كند

حداد عادل : ولايت فقيه از همه دارايي هاي كشور ارزشمند تر است



همشهري:

كليات لايحه بودجه تصويب شد، شركت هاي دولتي 1400 ميليارد تومان اوراق مشاركت مي فروشند

قاليباف درنخستين همايش راهبردي سامانه مديريت شهري : رسيدگي به مراجعات 137 ملاك تخصيص بودجه به شهرداريهاي مناطق است

احمدي نژاد: مردم غرب ، گروگان سياست هاي غلط دولت هاي خود در قبال صهيونيست ها هستند



هدف و اقتصاد:

هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه : مخالفان كشورمان هم حق ايران در استفاده از انرژي صلح آميز را تاييد مي كنند

اوپك اطمينان داد: صادرات نفت ايران قطع نمي شود

از سوي مجلس ، شركت هاي دولتي موظف به پرداخت 36 هزار ميليارد ريال ماليات شدند



هموطن سلام:

قيمت جهاني نفت از مرز 63 دلارگذشت

وزير امور اقتصادي و دارايي : مشكل خودپردازها درشت نبودن اسكناس است

حداد عادل : آزادي بيان فقط براي افراد فاسد نگران كننده است