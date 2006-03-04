آفتاب :
احمدي نژاد اعلام كرد: آمادگي ايران براي مذاكره با همه كشورها جز اسراييل
راي مثبت 161 نماينده به مصوبه كميسيون تلفيق
سرپرست سازمان هواپيمايي : فعلا نمي توانيم نام هواپيماهاي خريداري شده را بگوييم
آفرينش :
هاشمي رفسنجاني : وحدت دنياي اسلام را نشانه گرفته اند
كاهش 35 درصدي متقاضيان سيم كارت در تهران
البرادعي با استقبال از مذاكرات ايران و اروپا: دو طرف از اين فرصت براي بازگشت به مذاكرات استفاده كنند
اعتماد ملي :
هاشمي رفسنجاني : درباره مذاكرات هسته اي سكوت مي كنم
با راي نمايندگان به نظر كميسيون تلفيق درباره بودجه 85 ، لايحه دولت بايگاني شد
با تصويب بندهايي از بودجه سال 85 منتشر مي شود: انتشار 14 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت
اعتماد:
مذاكره كنندگان ايراني از مسكو راهي بروكسل شدند، آخرين ديدار هسته يي با تروييكاي اروپايي
آيت الله صانعي : شوراي امنيت نبايد به ضرر ملت ايران تصميم بگيرد
مهمترين چالش دولت و مجلس در صحن علني ، كاهش 7 ميليارد دلاري مصارف ارزي
ابرار:
احمد توكلي : جريان دوم خرداد براي انقلابيون اصيل تلخ بود
احمدي نژاد: صهيونيست ها در سراشيبي سقوط قرار گرفته اند
حداد عادل : بودن يا تغييرنام " شوراي هماهنگي " تغييري در روند تحولي كشور به وجود نمي آورد
ايران:
رئيس جمهوري در پايان سفر به مالزي : سياست ايران صلح و گفتگو با جهان است
سردار رويانيان اعلام كرد: ممنوعيت سفر نوروزي براي اتوبوس هاي غير استاندارد
با 31 درصد افزايش در 11 ماهه امسال ، صادرات غيرنفتي به 9 ميليارد دلار رسيد
ابتكار:
تعليق كامل فعاليت ها ؛ پيش شرط اروپا براي ادامه مذاكره، توافق در مكسو، بن بست در وين
پايان سفر سه روزه رئيس جمهور به مالزي؛ احمدي نژاد : صهيونيسم در سراشيبي سقوط است
درخواست برخي احزاب عراق از ائتلاف يكپارچه؛ ابراهيم جعفري نخست وزير نشود
اقتصاد پويا:
احمدي نژاد در ديدار با تجار ايراني مقيم مالزي : اصلاحات را از بالا آغاز كرده ايم و ادامه مي دهيم
وزير جهاد كشاورزي : 8 هزار ميليارد تومان تسهيلات با سود تك رقمي به كشاورزان پرداخت مي شود
يك مقام ارشد سازمان مديريت : ايران 12 ميليارد دلار در بخش پالايش مواد نفتي سرمايه گذاري مي كند
اسرار:
پرونده هسته اي ؛ مذاكرات سازنده و بي نتيجه
جزاير 3 گانه ايراني جزو لاينفك سرزمين ماست
شكايت 3 هزار كارگر و كارمند مخابرات تهران از وزارت ارتباطات
پول :
مجلس براي سال 85 به دولت مجوز داد: انتشار 44/1 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت
هاشمي رفسنجاني : گره هسته اي با دست بايد باز شود نه با دندان
كميسيون تلفيق بودجه " اينترنت ملي " را تصويب نكرد
توسعه :
هاشمي رفسنجاني : تصميم گيران در پرونده هسته اي ايران اسباب زحمت خود و منطقه نشوند
وزارت تعاون كارخانه هاي جديد احداث مي كند
با 161 راي موافق ، مجلس به لايحه بودجه 85 راي مثبت داد
جوان:
مذاكرات لاريجاني با سه وزير اروپايي ، ايران تعليق دوباره را نپذيرفت
احمدي نژاد در مالزي پيشنهاد داد: تشكيل بلوك سياسي اسلامي
دفاتر اسناد ايمن نيستند، اسناد رسمي مردم دستخوش حوادث مختلف
جام جم:
احمدي نژاد درمالزي با توجه به ظرفيت كشورهاي مسلمان تاكيد كرد: سازمان كنفرانس اسلامي به ميدان بيايد
ضرغامي در ديدار معاونان اطلاعات و اخبا رمراكز صدا و سيما: خبر را هنرمندان ارائه كنيد
برخوردهاي دوگانه روسيه و اروپا با ايران
جمهوري اسلامي :
آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به شرارتهاي هسته اي غرب : كشور مورد طمع دشمنان است انسجام ملي را حفظ كنيم
ايران 4 فروند هواپيماي سنگين به ارزش 150 ميليون دلارخريداري كرد
ايران 12 ميليارد دلار در بخش پالايش مواد نفتي سرمايه گذاري مي كند
جهان اقتصاد:
پس از بي حاصل ماندن گفتگو هاي تهران - مسكو ، دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا بي نتيجه پايان يافت
مدير عامل شركت ملي گاز ايران : دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است
جهان صنعت:
هاشمي رفسنجاني خطاب به طرف مذاكرات هسته اي : گره اي را كه با دست باز مي شود با دندان باز نكنيد
تسهيلات 8 هزار ميليارد توماني براي كشاورزان با كارمزد تك رقمي
مالزيايي ها 20 هزار واحد مسكوني در ايران مي سازند
حيات نو:
هاشمي رفسنجاني با انتقاد از غرب: عقلانيت در مسئله هسته اي كم است
احمدي نژاد: مسيرمان را تحت نظر آژانس ادامه خواهيم داد
لاريجاني : آمريكا مي خواهد پرونده ايران به شوراي امنيت برود
خراسان :
هاشمي رفسنجاني : تصميم گيران غربي مراقب باشند اسباب زحمت منطقه ،ايران و خود را فراهم نكنند
در پايان ديدار ازمالزي ، رئيس جمهور تصميمات آژانس انرژي اتمي سياسي است
پس از مذاكرات لاريجاني و وزراي اروپايي اعلام شد، توافق تهران - مسكو به اروپا ارائه شد
خبر:
وزير نفت سريلانكا خبر داد: مشاركت ايران و امارات در استخراج منابع نفت سريلانكا
وزير رفاه در اولين جلسه توزيع سهام عدالت: 800 هزار نفر در مرحله اول سهام دريافت مي كنند
كسايي زاده: دلايل قطعي جريان گاز تركمنستان به ايران همچنان نامعلوم است
دنياي اقتصاد :
20 هزا رواحد مسكوني توسط مالزيايي ها در ايران ساخته مي شود
تجارت خارجي 11 ماهه گزارش شد، صادرات غيرنفتي درمرز 9 ميليارد دلار
كليات لايحه بودجه تصويب شد، نخستين تصميم مجلس براي بدجه 85
سياست روز:
حداد عادل در كنگره جمعيت ايثارگران؛ احزاب در انديشه توانمند سازي ايران باشند
كنگره سوم جمعيت ايثارگران ؛ تجليل آبادگران جوان از دكتر شيباني ؛ جمعه پركار براي گروههاي اصولگرا
همزمان با سفر به اسلام آباد صورت پذيرفت؛ اعتراضات سراسري پاكستان عليه بوش
صداي عدالت:
توافقنامه تاريخي هند و آمريكا در زمينه مشاركت هسته اي ، پايان انزواي اتمي دهلي نو
پايان مذاكرات هسته اي در مسكو و وين، لاريجاني : به توافق نرسيديم
هند، متحد هسته اي جديد آمريكا
كيهان:
فشار اروپا در مذاكرات وين بي نتيجه ماند، ايران تعليق را نپذيرفت
متخصصان ايراني در سريلانكا نفت استخراج مي كنند
روزنامه افغاني : بوش از كدام دموكراسي در افغانستان حرف مي زند
كاروكارگر:
دفاع غير متعهدها از حل مسئله هسته اي ايران در آژانس ، لاريجاني : طرح پيشنهادي مسكو اولين قرباني ارجاع پرونده است
3 هزار كارگر و كارمند مخابرات تهران تعديل شدند
ابراز نگراني رئيس مجلس از آينده آموزش و پرورش
همبستگي :
توافق اتمي هند و آمريكا
هاشمي رفسنجاني : كشور بدون تعامل جهاني نمي تواند خود را حفظ كند
حداد عادل : ولايت فقيه از همه دارايي هاي كشور ارزشمند تر است
همشهري:
كليات لايحه بودجه تصويب شد، شركت هاي دولتي 1400 ميليارد تومان اوراق مشاركت مي فروشند
قاليباف درنخستين همايش راهبردي سامانه مديريت شهري : رسيدگي به مراجعات 137 ملاك تخصيص بودجه به شهرداريهاي مناطق است
احمدي نژاد: مردم غرب ، گروگان سياست هاي غلط دولت هاي خود در قبال صهيونيست ها هستند
هدف و اقتصاد:
هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه : مخالفان كشورمان هم حق ايران در استفاده از انرژي صلح آميز را تاييد مي كنند
اوپك اطمينان داد: صادرات نفت ايران قطع نمي شود
از سوي مجلس ، شركت هاي دولتي موظف به پرداخت 36 هزار ميليارد ريال ماليات شدند
هموطن سلام:
قيمت جهاني نفت از مرز 63 دلارگذشت
وزير امور اقتصادي و دارايي : مشكل خودپردازها درشت نبودن اسكناس است
حداد عادل : آزادي بيان فقط براي افراد فاسد نگران كننده است
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب :
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