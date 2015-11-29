سرنشینان قایق موتوری سانحه دیده در دهانه تنگه هرمز نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی زاده رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن بیان جزییاتی از این سانحه، گفت: سرنشینان یک قایق موتوری که از بندرعباس عازم بندر خصب کشور عمان بودند، به دلیل مشکل فنی در میانه دریا، سرگردان شدند. بر اساس تماس دریافتی از قایق، اطلاعات مربوط به موقعیت حادثه از طریق جی پی اس(GPS) به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندرعباس اعلام شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: پس از دریافت پیام اضطرار، بلافاصله شناور ناجی به موقعیت اعزام شد و توانست هر دو سرنشین این قایق را نجات دهد و پس از یدک کردن قایق، آنها را به بندر شهید ذاکری قشم منتقل کند. متأسفانه طی سال های اخیر، موارد مکرری درخصوص تردد از مبادی غیرمجاز و توسط شناورهای غیراستاندارد مشاهده شده است.

وی ضمن بیان این مطلب که جلوگیری از تردد دریایی از مسیرهای غیرمجاز در حیطه وظایف سازمان بنادر نیست، خواستار شدت گرفتن اقدامات دستگاه های اجرایی و انتظامی در زمینه عملیات کنترل بر روی ترددهای دریایی در مسیرهای غیرمجاز شد.