  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

شیخ بدرالدین حسون تأکید کرد:

عربستان، قطر و ترکيه عاملان ايجاد انديشه تکفيری در منطقه

عربستان، قطر و ترکيه عاملان ايجاد انديشه تکفيری در منطقه

مفتی سوریه با انتقاد از حمایتهای غرب از تروریسم، تصریح کرد: عملیات تروریستی پاریس زنگ خطری برای اروپاست؛ آنها هم از عملیات تروریستی در امان نخواهند بود.

به گزاری خبرگزاری مهر، «شیخ احمد بدر الدین حسون» مفتی سوریه روز شنبه در دیدار با هیئتی از مدافعان صلح در جهان در دمشق، گفت: حمایت مالی عربستان و قطر و سیاستهای نادرست ترکیه عامل ایجاد افراط گرائی دینی و اندیشه تکفیری در منطقه است.

وی افزود، کشورهای یادشده با آموزش و اعزام تروریستها به سوریه، موجب بحران پنج سال اخیر سوریه شدند.

شیخ حسون گفت: جهان باید درباره خطر روزافزون تروریسم که امروز سوریه را درنوردیده است، هوشیار باشد، چرا که در صورت عدم اتخاذ تدابیر بازدارنده، همه جهان در معرض خطر این پدیده شوم قرار خواهد گرفت.

مفتی سوریه با انتقاد از حمایتهای غرب از تروریسم، تصریح کرد: عملیات تروریستی پاریس زنگ خطری برای اروپاست؛ آنها هم از عملیات تروریستی در امان نخواهند ماند.

برپایه این گزارش، رئیس ایرلندی هیئت مدافعان از صلح در جهان نیز در این دیدار گفت: سفرش با هدف اعلام افشاگری ماهیت تروریسم تکفیری صورت گرفته که سوریه را به ویرانی کشانده است.

 ماگوایر همچنین از روند تحریف وقایع سوریه به وسیله رسانه های وابسته به غرب انتقاد کرد و گفت: جنگ تروریسم تکفیری علیه سوریه، یک جنگ نیابتی است که در راستای تحقق اهداف سیاستهای استعمارگرانه غرب در منطقه صورت می گیرد.

کد مطلب 2982232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها