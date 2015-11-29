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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور خبر داد:

صدور ۶۳ هزار روادید برای زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه

صدور ۶۳ هزار روادید برای زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور گفت: تاکنون تعداد ۶۳ هزار روادید برای زائران اربعین حسینی از سوی کنسولگری عراق مستقر در استان کرمانشاه صادر شده است.

محمد فریادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون تعداد ۶۳ هزار روادید برای زائران اربعین ابا عبدالله الحسین(ع) از سوی کنسولگری عراق مستقر در استان کرمانشاه صادر شده است.

وی با بیان اینکه روند صدور روادید برای زائران اربعین حسینی همچنان ادامه دارد، گفت: روزانه چندین هزار روادید برای زائران در استان کرمانشاه صادر می شود.

فریادرس به زائران اربعین حسینی توصیه کرد که به هیچ عنوان بدون داشتن روادید و ویزا اقدام به تشرف به کربلا نکرده و با توجه به اینکه روند صدور روادید ادامه دارد نسبت به این مهم اقدام کنند.

سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور افزود: صدور روادید برای زائران کرمانشاه، کردستان و همدان در استان کرمانشاه انجام می شود.

فریادرس در پایان گفت: مشکلی در رابطه با صدور روادید در استان کرمانشاه وجود ندارد اما تعداد متقاضیان زیاد است.

کد مطلب 2982237

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