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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان:

فعالیت ۵ هزار بسیجی خوزستانی برای خدمت رسانی به زائران اربعین

فعالیت ۵ هزار بسیجی خوزستانی برای خدمت رسانی به زائران اربعین

چذابه ـ فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان بیش از پنج هزار نفر از نیروهای بسیجی را در مرزهای شلمچه و چذابه برای خدمات رسانی به زائران حسینی فعال کرده است.

سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شور مردم و زائران حسینی بسیار وصف ناپذیر است و همه با عشق و علاقه به امام حسین (ع) وارد مرزها شدند.

وی افزود: الحمدلله اقدامات بسیار خوبی برای خروج زائران از مرز صورت گرفته و این حرکت نشان از همدلی مردم و عشق و علاقه آنها به امام حسین (ع) است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: این حرکت ها به عنوان ذخیره ماندگاری برای اقداماتی که دشمنان را تهدید می کنند، بسیار مؤثر است و در واقع با استفاده از این ظرفیت ها می توان به خوبی مقابل هر تهدیدی ایستادگی کرد و این شور انشاالله همچنان در بین مردم باقی بماند.

شاهوارپور بیان کرد: سپاه در بخش هایی که نیاز بوده از جمله ترابری، ایجاد زیرساخت، امنیت و بخش خدمات رسانی حضور دارد.

وی عنوان کرد: سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان بیش از پنج هزار نفر از نیروهای خود را در مرزهای شلمچه و چذابه برای خدمات رسانی به زائران حسینی فعال کرده است.

کد مطلب 2982239

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