فعالیت ۵ هزار بسیجی خوزستانی برای خدمت رسانی به زائران اربعین

سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شور مردم و زائران حسینی بسیار وصف ناپذیر است و همه با عشق و علاقه به امام حسین (ع) وارد مرزها شدند.

وی افزود: الحمدلله اقدامات بسیار خوبی برای خروج زائران از مرز صورت گرفته و این حرکت نشان از همدلی مردم و عشق و علاقه آنها به امام حسین (ع) است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: این حرکت ها به عنوان ذخیره ماندگاری برای اقداماتی که دشمنان را تهدید می کنند، بسیار مؤثر است و در واقع با استفاده از این ظرفیت ها می توان به خوبی مقابل هر تهدیدی ایستادگی کرد و این شور انشاالله همچنان در بین مردم باقی بماند.

شاهوارپور بیان کرد: سپاه در بخش هایی که نیاز بوده از جمله ترابری، ایجاد زیرساخت، امنیت و بخش خدمات رسانی حضور دارد.

وی عنوان کرد: سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان بیش از پنج هزار نفر از نیروهای خود را در مرزهای شلمچه و چذابه برای خدمات رسانی به زائران حسینی فعال کرده است.