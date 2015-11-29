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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

واکنش یک مقام ترک به تحریم‌های روسیه

یک مقام رسمی ترکیه به رویترز گفت: تحریمهای روسیه علیه ترکیه تنها به ضرر روابط دو کشور خواهد بود. این اقدامات هیچ چیزی را تسهیل و آسان نخواهد کرد و موجب تشدید مشکلات در روابط روسیه و ترکیه می شود.

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کد مطلب 2982240

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