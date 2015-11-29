https://mehrnews.com/xxn64 ۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲ کد مطلب 2982240 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲ واکنش یک مقام ترک به تحریمهای روسیه یک مقام رسمی ترکیه به رویترز گفت: تحریمهای روسیه علیه ترکیه تنها به ضرر روابط دو کشور خواهد بود. این اقدامات هیچ چیزی را تسهیل و آسان نخواهد کرد و موجب تشدید مشکلات در روابط روسیه و ترکیه می شود. . کد مطلب 2982240 کپی شد مطالب مرتبط تنش های مسکو-آنکارا ۹ میلیارد دلار به ترکیه ضرر میزند مذاکرات برای لغو محدودیتهای تجاری میان آنکارا و مسکو ادامه دارد برچسبها روسیه ترکیه
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