مجیدرضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این ۹میلیارد ریال اعتبار، شامل چهار میلیارد ریال برای روشنایی بخشی از جاده نیم ور به دلیجان و پنج میلیارد ریال برای بهسازی جاده نراق تخصیص یافته است که کار اجرایی آن در سال جاری آغاز می شود.

وی افزود: با رایزنی نماینده مجلس و شهردار محلات با معاون وزیر راه و شهر سازی، قرار است تا در خصوص تعریض جاده زیراب و تکمیل بلوار شهید غفاری زمین در اختیار کشاورزان و گل کاران به منظور آزاد سازی مسیر تخصیص یابد و تکمیل آن توسط شهرداری محلات صورت پذیرد.

نصرالله نژاد افزود: به همین منظور بنا شده تا توسط شهرداری محلات زمین مناسب به اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی پیشنهاد شده و برای تایید به وزارتخانه ارسال شود.

وی در خصوص جاده میدان باقر آباد به سمت حاجی آباد خاطرنشان کرد: با پیگیری و اخذ اعتبار ویژه توسط نماینده مجلس، کار زیرسازی و تعریض پنج کیلومتر از این مسیر از میدان باقرآباد تا ورودی جاده زیراب انجام شده است و تنها روکش آسفالت آن باقی مانده که تا دهه فجر به بهره برداری می رسد و مابقی آن درصورت تخصیص اعتبار در سال آینده آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به جاده میدان شورا به دانشگاه دولتی محلات تصریح کرد: در زمینه این جاده یک کار مشترک بین اداره راه و شهرسازی و شهرداری محلات صورت گرفت که زیرسازی و ساخت ابنیه آن به طول یک کیلومتر توسط شهرداری انجام شده و روکش آسفالت آن نیز توسط اداره راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در صورت مساعد بودن هوا، روکش آسفالت این جاده نیز در سال جاری انجام شود.

نصرالله نژاد از روکش آسفالت جاده سیاه دره به ورین خبر داد و افزود: ۲۰ کیلومتر از جاده سیاه دره به ورین با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال آسفالت شده و کار خط کشی و نصب علائم آن نیز صورت گرفته است و همچنین روکش آسفالت جاده طایقان به طول حدود سه کیلومتر نیز در آینده نزدیک انجام می شود.

وی درخصوص احداث کانال کنترل سیلاب مسکن مهر محلات، خاطرنشان کرد: نظر این اداره کل بر این است که سایت مسکن مهر محلات به همراه پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض دراختیار شهرداری محلات قرار گیرد تا کار آماده سازی و احداث کانال آن توسط شهرداری محلات انجام شود.

این درحالی است که جلال آقارضایی شهردار محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که هنوز سایت مسکن مهر در اختیار شهرداری محلات قرار نگرفته و شهرداری در زمینه احداث کانال با اداره راه و شهرسازی به یک نقطه مشترک نرسیده و اظهار امیدواری کرد که با تعامل مناسب اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری محلات این مشکل نیز حل شود.