سمینار «صلح جهانی» در الجزاير برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت شصت‌ویکمین سالگرد آغاز نهضت ضداستعماری الجزایری‌ها عليه استعمار فرانسه در سال ۱۹۵۴، با همكاري مؤسسه زفیره یاسف و دانشگاه الجزایر ۳، سمینار «صلح جهانی» با شعار «الجزایر کشور انقلاب و صلح» در سالن جلسات دانشکده رسانه‌های دانشگاه الجزاير ۳ با حضور دانشجویان و اساتید، برگزار شد.

در این اجلاس نماينده سفارت فرانسه به همراه دلورمه کریستیانت، نماینده کلیسای پاریس، سخنرانان جلسه بودند و درباره حوادث اخیر فرانسه، حمله به روزنامه شارلی ابدو و روابط فرانسه والجزایر، صحبت كردند.

بعد از صحبت‌های نماینده سفارت فرانسه در اين مراسم، دانشجویان در خصوص انتشار كاریکاتورهای جسارت‌آمیز روزنامه شارلی ابدو و حملات نژادپرستانه فرانسوی‌ها علیه مسلمانان به ویژه الجزایری‌های مقیم فرانسه، از وی سؤال كردند كه با طرح این سؤالات، شرایطي سخت بر سمینار حاکم و موجب دخالت زفيره ياسف، ریيس سمینار (و رييس مؤسسه زفيره ياسف) شد كه دانشجوی سؤال كننده به دليل اين دخالت، جلسه را ترك كرد.

سپس بوطالب، ريیس مؤسسه امیر عبدالقادر، طی سخنان کوتاهي، ضمن تجلیل از امیر عبدالقادر و نقش وی در کمک به مظلومین الجزایری و فرانسوی، نسبت به ظلم‌های فرانسوی‌ها در حق مردم الجزایر انتقاد كرد.

در ادامه سمينار دلورمه کریستیانت، نماینده کلیسای پاریس تلاش کرد جو جلسه را آرام کند و سعی كرد تا در دفاع از مظلومیت مردم الجزایر و ظلم‌های اشغالگران فرانسه مطالبی را بیان كند.