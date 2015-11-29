معادلات کفاشیان، وزارت ورزش و دو انتخاب/ جنگ رسیدن به صندلی ریاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان قواعد بازی را بلد است که اگر بلد نبود این همه سال پست ریاست فدراسیون فوتبال، که یکی از مهمترین پست‌های تمام کشور‌های جهان است را برای خود سند نمی‌زد؛ آن هم در حالی که وزیر ورزش در نطق اخیر خود در مجلس به صراحت اعلام کرد که در صورت ورود مستقیم به امور فدراسیون فوتبال کار به تعلیق از سوی فیفا می کشد و در واقع از نمایندگان مجلس کمک خواست تا کفاشیان را جابه جا کند و یا اینکه دخالت بیشتری در این فدراسیون داشته باشدد.

رئیس فدراسیون فوتبال با وجود مخالفت‌های وزیر ورزش و حتی قهر طرفین که به عدم عیادت از یکدیگر به مواقع بیماری هم رسید، همچنان رئیس فدراسیون فوتبال باقی مانده و حتی کارلوس کی‌روشی را که وزارت ورزش در عمل نمی‌خواهد را سرمربی تیم ملی ایران نگه داشته است.

با چنین رویکرد و واقعیت‌هایی که وجود دارد، به تنور داغ و رقابت انتخاباتی شطرنج گونه انتخابات فدراسیون فوتبال وارد می‌شویم و تک تک گمانه زنی‌ها را برای نشستن روی صندلی در جنگ کفاشیان با مخالفان وی از نظر می‌گذرانیم.

رویای ریاست بر کنفدراسیون آسیا

انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نزدیک است و کفاشیان که حالا کرسی قدرتمند ریاست کمیته فنی و توسعه فوتبال و فوتسال را در کنفدراسیون دارد و لابی‌هایش هم بسیار قوی هستند، صندلی ریاست آسیا را نشانه رفته است.

البته که برای ریاست بر کنفدراسیون فوتبال آسیا یک مرحله دیگر باید انجام شود و آن ریاست شیخ سلمان است بر فیفا که با وجود اتفاقات عجیبی که برای بلاتر و پلاتینی رخ داده بعید و دور از ذهن هم نیست.

در این مسیر رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ایران کمک لازم دارد و حداقل کمکش این است که رئیس فدراسیون فوتبال ایران باقی بماند تا در مجمع‌ها و جلسات کنفدراسیون آسیا قدرتمند باقی بماند.

وعده میزبانی جام ملت های آسیا

کفاشیان حتی وعده برگزاری جام ملت های آسیا را هم به صورت زیر پوستی و در صورت ریاست بر کنفدراسیون آسیا می‌دهد، البته به نظر می‌رسد این یک لقمه بزرگ باشد چرا که میزبانی جام ملت های آسیا قوانینی دارد که بعضا با شرایط کشور ما سازگار نیست.

عرصه باز تبلیغاتی و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها یه یک طرف اما موضوع این است که امکانات فعلی در حد استاندارد برای برگزاری جام ملت‌ها نیست، نه هتل‌ها، نه پرواز‌ها و نه ورزشگاه‌ها در برخی شهرها هیچ کدام چنین شرایطی ندارند.

البته کفاشیان حمایت دولت و ریاست بر کنفدراسیون را شرط چنین موضوعی دانسته که اگر دولت بخواهد روی این موضوع و احتمال مهم سرمایه گذاری کند باید حتما از نامزدی کفاشیان برای ریاست فدراسیون فوتبال حمایت کند که این یعنی دور زدن وزیر ورزش که به هر دلیل با کفاشیان موافق نیست.

تهدید کی‌روش و استقبال وزارت ورزش

کفاشیان در حرکت بعدی بازی با مهره های شطرنج اعلام کرد که کی روش شرط گذاشته که امکاناتش باید تهیه شوند. بازسازی چمن کمپ و رساندن آن به کیفیت بالا و در حد استاندارد جهانی هزینه زیادی دارد که باید وزارت ورزش از آن حمایت کند. صرف نظر از اینکه کی روش بخواهد یا نخواهد وجود چنین چمن و امکاناتی مثل کمپ پزشکی و ورزشی و ... برای تیم ملی ایران لازم است اما باید این حرکت را یک گرو کشی دانست.

در واقع کفاشیان می خواهد آخرین فشار ممکن را روی وزارت ورزش وارد آورد و هم امکانات بگیرد و هم رفتن کی روش را به عدم کمک وزارت ورزش ربط دهد و هم بگوید اگر من بروم کی روش هم خواهد رفت. ضمن اینکه در صورت پیروزی گزینه وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون حتی اگر بخواهند کی‌روش را به هر دلیلی از جمله خواست مردم، نگه دارند، ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند آن روز چمن کمپ را درست کنند.

البته رفتن کی‌روش به نظر می‌رسد که هدف نهایی وزارت ورزش است چرا که از حرف‌ها و مصاحبه‌های قبلی چه آنجا که وزیر از واژه لمپن استفاده کرد و چه آنجا که به کفاشیان وقت جلسه نمی‌داد و در مجلس اعلام کرد که نمایندگان کمک کنند تا به فوتبال ورود کند، مشخص کرد که هر دوی سکانداران فوتبال ایران را نمی‌خواهد و اصلا از اینکه کی‌روش تهدید کند که می‌رود بدش نمی‌آید.

فعلا بودجه ای در کار نیست

از سوی دیگر یکی از معاونان وزارت ورزش هم وقتی شرط کی‌روش برای ماندن را شنید اعلام کرد که فعلا بودجه‌ای برای ساخت و ترمیم کمپ تیم‌های ملی وجود ندارد و این به نوعی کیش دادن بود به کفاشیان. در واقع به آن معنی بود که اگر با بودجه ندادن ما در وزارت ورزش کی‌روش می‌رود؟ بودجه نمی‌دهیم. هم خودت برو و هم این مربی که با خودت آورده ای.

صف بندی انتخاباتی

این شطرنج البته از همان زمان که اسلامیان و اسدی به فدراسیون فوتبال وارد شدند شروع شده بود، به گونه ای که ممکن است هر دوی این ها که نام بردیم برای ریاست کاندیدا شوند و در کنار فتح الله زاده، عزیز محمدی و کفاشیان به رقابت بپردازند که اگر آن ها رئیس شوند قطعا وزارت و فدراسیون همسو می شوند اما کرسی فعلی ایران در کمیته اجرایی تضعیف شده و احتمال ریاست کفاشیان در کنفدراسیون کمتر می شود و احتمال میزبانی جام ملت ها هم از کم به صفر میل خواهد کرد.

باید دید حرکت های بعدی، تهدید ها و تحدید ها و تعبیر های بعدی از شطرنج بزرگ نامزدها چیست و نهایتا چه کسی کیش و مات می شود.

سایه انتخابات فیفا بر فدراسیون فوتبال ایران

قرار است انتخابات فیفا در تاریخ ۶ و ۷ اسفند در زوریخ برگزار شود که این موضوع نیز روی انتخابات ایران تأثیر گذار بوده و علی کفاشیان در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در نیمه دوم اسفند ماه امسال و احتمالاً در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار می‌شود.

اگر شیخ سلمان در فیفا رئیس شود، شاید خود دولت مستقیما از کفاشیان حمایت کند تا هم ریاست فدراسیون فوتبال آسیا را نزدیک ببیند و هم احتمال گرفتن جام ملت ها را داشته باشد.