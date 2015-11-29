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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور/ ترافیک نیمه سنگین در مهران

تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور/ ترافیک نیمه سنگین در مهران

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور را تشریح کرد.

سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: برابر آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک در استان ایلام محور ایلام - مهران و در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر راه ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: در تمامی راه‌های و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس ممنوع است و محور شمشک - دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی کماکان مسدود است.

کد مطلب 2982252

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