تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور/ ترافیک نیمه سنگین در مهران

سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور گفت: برابر آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک در استان ایلام محور ایلام - مهران و در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر راه ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی افزود: در تمامی راههای و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی گفت: تردد کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس ممنوع است و محور شمشک - دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی کماکان مسدود است.
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