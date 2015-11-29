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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

فرمانده انتظامی استان یزد خبر داد:

کشف ۶ دستگاه دکل قاچاق در یزد

کشف ۶ دستگاه دکل قاچاق در یزد

یزدـ فرمانده انتظامی استان یزد از کشف شش دستگاه دکل قاچاق جرثقیل به ارزش ۲۰ میلیارد ریال توسط ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس استان یزد، سردار ایرج کاکاوند اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی استان یزد، دو دستگاه تریلی کشنده ماک که با محموله دکل جرثقیل در حال حرکت بودند را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی ماموران پلیس مشخص شد محموله این تریلی ها قاچاق و فاقد مجوز گمرکی است که به همین منظور خودروها به پارکینگ پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: قاچاقچیان این محموله را از بندر چابهار بارگیری کرده و قصد انتقال به تهران را داشتند که توسط ماموران پلیس استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.

کاکاوند با اشاره به دستگیری سه متهم در این زمینه و تاکید بر تلاش ماموران پلیس این استان در راستای مبارزه با کالای قاچاق تصریح کرد: با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس استان کشفیات کالاهای قاچاق و ترانزیتی در مقایسه با سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته است.

کد مطلب 2982256

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