به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که توسط یک کمپانی گردشگری در رم برگزار ميشد، ابتدا فیلمی از دیدنیهای ایران در شهرهای اصفهان، شیراز، تهران و یزد، به نمایش درآمد. سپس خانم جویا، تجربه دو بار سفر به ایران را برای حضار بازگو و ایران را به عنوان یکی از کشورهای مورد علاقه توریستهای ایتالیايی معرفی کرد.
وی با نمایش اسلایدها و عکسهايی که در سفرهای خود به ایران از فرهنگ و سنتها و آداب و رسوم مردم ایران گرفته بود، مردم ایران را مردمی با فرهنگ و میهماندوست معرفی کرد و تأكيد كرد که بر خلاف آنچه در مطبوعات و رسانههای غربی منعکس میشود، هیچگونه خشونت و ناملایمتی در جامعه ایران دیده نمیشود؛ بلکه بر عکس مردمانی مهربان و میزبانی باسخاوت هستند که ارزش دهها بار تجربه را دارد.
در بخش دیگر این برنامه قربانعلي پورمرجان، رایزن فرهنگی کشورمان در ايتاليا، به عنوان سخنران اصلی این محفل، ابتدا دقایقی از تاریخ باستان و تمدن دیرینه ایران صحبت کرد. وي گفت: ۳ هزار سال پیش از میلاد، آریايیها به فلات ایران مهاجرت کردند و آن سرزمین را که به آن وارد شده بودند، ایران یعنی سرزمین آریايیها نامیدند.
وي افزود: در طول سالهای متمادی، ایرانیان سهم بسزايی در تولید مراحل تمدنسازی و میراث معنوی جهان همچون فلسفه، اندیشههای دینی، ریاضی، نجوم و ... داشتهاند و اولین متن حقوق بشر متعلق به ایران است که در زمان کوروش در ایران نگاشته شد. ایرانیان از همان ابتدا یکتاپرست بودند و هرگز سراغ بتپرستی و تعدد خدایان نرفتند و این منش و خونگرمی و مهربانی و فرهنگدوستی ایرانیان ناشی از این خصیصه معنوی در بین آنهاست.
پورمرجان در ادامه به دوران پس از اسلام در ايران اشاره کرد و گفت: دلیل انتخاب ایران برای اسلام همین روحیه و سابقه یکتاپرستی و مشی عدالتخواهانه ایرانیان بوده است و دلیل مخالفت ایرانیان با بنیعباس و بنیامیه هم این موضوع بوده است.
وي افزود: اسلام اگرچه با زبان عربی وارد این خطه شد؛ ولی با زبان فارسی در گستره حوزه تمدنی ایران توزیع و گسترش پیدا کرد. دوره سامانیان، اوج شکوفايی زبان فارسی بود و کسانی همچون رودکی در این ایام میدرخشیدند؛ بنابراین نقش ایرانیان در شکلگیری تمدن اسلامی با پیشینه تمدن ایران، بسیار بااهمیت است و کسانی همچون محمد ابن ذکریای رازی، ابوریحان بیرونی و ابن سینا و دیگران در دنیای کنونی شناخته شده هستند.
وی با نگاهی گذرا به دورههای مختلف تاریخی بعد از ورود اسلام به ایران، دوره صفوی در ایران را دوره طلايی معماری در ایران به ويژه در شهر اصفهان دانست و گفت: ارتباطات جدی هنری ايران با ایتالیا هم از آن موقع آغاز شد و هنرمندانی از اصفهان و سیسیل به دو منطقه عزیمت کردند. در آن دوران و در عصر شاه عباس، بنا به گفته آقای شارون، جهانگرد فرانسوی، اصفهان یکی از شهرهای آباد و پررونق جهان بود و حتی از پاریس هم جلوتر بوده است که این شهر حالا هم زیبايی عجیبی دارد و جزو شهرهای توریستی درجه یک در دنیا محسوب میشود.
رایزن فرهنگی کشورمان در بخش ديگري از سخنرانی خود به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ اشاره و بيان کرد: انقلاب اسلامي رژیم شاهنشاهی را از بین برد و سیستم حکومتی اسلامی را بر پایه ولایت فقیه و با دو محور اساسی مردم و شرع بپا داشت. این حکومت اگرچه آنطور که شایسته است در اروپا و جهان معرفی نشده است؛ ولی اساس آن را معنویت و جهانبینی اسلامی تشکیل میدهد که آرای مردم در آن تعیینکننده است و نمادهای دموکراسی و آزادیهای اساسی بر اساس موازین اسلامی در اين نظام اجرا میشود.
وی ادامه داد: امروزه ایران در حوزه آموزشی، فرهنگی و علمی، در جهان جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است.
پورمرجان همچنين به مراکز توریستی در ایران اشاره کرد و گفت: خداوند نعمت طبیعت و چهار فصل را به ایران ارزانی داشته و امنیت هم در حد اعلی در اين كشور وجود دارد که هم مردم ایران و هم توریستهای خارجی بدون دغدغه خاطر و با امنیت تمام به گردش بپردازند.
وی میهماننوازی و حسن سلوک با میهمانان را از آداب ایرانیان دانست که همین امر موجب خوشایند همه توریستهای خارجی میشود و با خاطرههای زیبا ایران را ترک میکنند.
پورمرجان در پايان سخنان خود گفت: ایران در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۳ هزار نفر از ایتالیايیها را در ایران میزبانی کرده و برای آنها ویزا صادر کرده است و این امر در سال جاری به مراتب بیشتر است.
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