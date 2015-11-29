حفظ ساختار سنتی روستاها در اجرای طرح های هادی استان مورد توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای طرح های هادی روستاها با حفظ ساختار سنتی آنها در ابعاد گوناکون فرهنگی و اجتماعی با استفاده از منابع و مصالح بومی رایج در استان امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: ایجاد زمینه توسعه و عمران در مناطق روستایی با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، توزیع عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیكی روستا، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسكن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌ از اهداف اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی مسكن در روستاهاست.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی در سطح جامعه روستایی موضوعی است که باید ازسوی دستگاه ها و سازمان های مربوطه و خدمات رسان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تعامل و مشارکت متقابل جامعه روستایی در اجرای طرح های عمرانی گفت: این مهم نیازمند یك مدیریت فرهنگی عمیق است و بر همین اساس ارتقای سطح اقتصادی و فرهنگی روستاها در اولویت برنامه های دولتمردان، پژو هشگران، روسای سازمان ها و بخصوص مدیران كل بنیاد مسكن سراسر كشور قرار گرفته است.

محمدی در پایان با اشاره به تاثیرات ارتقای سطح فرهنگی در روستاها اظهار داشت: برنامه ریزی مناسب فرهنگی از طریق خلق یك فرهنگ جدید، دگرگونی باورها و اعتقادات دینی و مشاركت های مردمی می تواند زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه و آسایش در سطح روستاها را فراهم کند.