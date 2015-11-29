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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی:

حفظ ساختار سنتی روستاها در اجرای طرح های هادی استان مورد توجه است

حفظ ساختار سنتی روستاها در اجرای طرح های هادی استان مورد توجه است

تبریز - مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی حفظ ساختار سنتی روستاها را از اولویت های مورد نظر در اجرای طرح های هادی استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای طرح های هادی روستاها با حفظ ساختار سنتی آنها در ابعاد گوناکون فرهنگی و اجتماعی با استفاده از منابع و مصالح بومی رایج در استان امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: ایجاد زمینه توسعه و عمران در مناطق روستایی با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، توزیع عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیكی روستا، ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسكن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌ از اهداف اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی مسكن در روستاهاست.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی در سطح جامعه روستایی موضوعی است که باید ازسوی دستگاه ها و سازمان های مربوطه و خدمات رسان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تعامل و مشارکت متقابل جامعه روستایی در اجرای طرح های عمرانی گفت: این مهم نیازمند یك مدیریت فرهنگی عمیق است و بر همین اساس ارتقای سطح اقتصادی و فرهنگی روستاها در اولویت برنامه های دولتمردان، پژو هشگران، روسای سازمان ها و بخصوص مدیران كل بنیاد مسكن سراسر كشور قرار گرفته است.

محمدی در پایان با اشاره به تاثیرات ارتقای سطح فرهنگی در روستاها اظهار داشت: برنامه ریزی مناسب فرهنگی از طریق خلق یك فرهنگ جدید، دگرگونی باورها و اعتقادات دینی و مشاركت های مردمی می تواند زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه و آسایش در سطح روستاها را فراهم کند.

کد مطلب 2982264

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