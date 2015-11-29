خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هم‌اکنون زائران بسیاری از سراسر جهان به عشق امام حسین(ع) راهی کشور عراق شده‌اند. عاشقی به مولای کربلا، پیر و جوان و مرد و زن نمی‌شناسد، در این مسیر مردم بسیاری گام نهاده‌اند تا خود را به کربلا برسانند و در مراسم عزاداری اباعبدالله شرکت کنند.

هرکسی به وسع و اندازه خود ارادتش را به اباعبدالله نشان می‌دهد. هستند عاشقانی که این روزها را به پذیرایی از زوار اختصاص داده و هر آنچه را که دارند در طبق اخلاص گذاشته‌اند تا خادمی لایق برای باب‌الحوائج باشند.

مردم استان چهارمحال و بختیاری نیز با راه‌اندازی یک موکب در مسیر پیاده‌روی زوار از عاشقان امام حسین(ع) پذیرایی می‌کنند.

موکب استان چهارمحال و بختیاری توسط یک هیئت مردمی به نام هیئت قمربنی‌هاشم راه‌اندازی شده است که با کمک مردم استان در تلاش است که غذای گرم در اختیار زائران امام حسین(ع) قرار دهد.

در موکب استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ نفر از مردم استان شامل آشپز، قصاب، نانوا و... حضور دارند و در تلاش هستند که بهترین غذا را باکیفیت بالا برای زائران تهیه کنند.

راه اندازی موکب در مسیر پیاده‌روی زائران کربلا توسط چهارمحالی ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت:یک موکب از استان چهارمحال و بختیاری در مسیر پیاده‌روی زائران کربلا تشکیل شده است که بیش از ۱۰۰ نفر به‌عنوان نماینده مردم در این موکب حضور پیدا کرده اند و از مردم پذیرایی می‌کنند.

حجت‌الاسلام رحمت‌الله اروجی ادامه داد:این اقدام به‌صورت مردمی انجام می‌شود و مردم می‌توانند نذرهای خود را به‌صورت نقدی برای پذیرایی از زائران کربلا به ستاد اصلی موکب قمر بنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری اهدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: قبض‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی تهیه‌شده که مردم می‌توانند با پرداخت کمک‌های نقدی خود این قبض‌ها را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام رحمت‌الله اروجی با بیان اینکه موکب استان چهارمحال و بختیاری در عراق ۲۱ روز دایر است و از زوار پذیرایی می‌کند، عنوان کرد: برنامه این موکب این است که از ۲۰۰ هزار زائر کربلا پذیرایی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه اذعان داشت: هم‌اکنون حدود پنج روز است که موکب استان چهارمحال و بختیاری در عراق فعال‌شده است و در این موکب غذای گرم بین زائران توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: در موکب چهارمحال و بختیاری نانوا، آشپز، قصاب و... حضور دارد و همه در تلاش هستند که غذای با کیفیت طبخ کنند و در اختیار زائران قرار دهند.

از طرفی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نیز در مسیر خدمت رسانی به زائران کربلا گام برداشته است و ۳۰۰ چادر برای اسکان زائران به ایلام ارسال کرده است.

همچنین ۱۵ امدادگر نیز برای خدمت رسانی به زوار به کشور عراق اعزم کرده است.

ارسال ۳۰۰ چادر از چهارمحال و بختیاری به مرز مهران برای زائران

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۰۰ دستگاه چادر به مرز مهران برای زائران ارسال‌شده است.

برومند جهانگیری عنوان کرد: این چادرها در اختیار هلال‌احمر استان ایلام برای برپایی در مرز مهران گذاشته‌شده است تا در اختیار زائران قرار داده شود.

اعزام ۱۵ امداد گر جمعیت هلال احمر به عراق

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از استان چهارمحال و بختیاری سه تیم امدادی و درمانی برای حضور در مراسم پیاده‌روی روز اربعین اعزام‌شده است تا به زائران خدمت‌رسانی کند.

وی عنوان کرد: این سه گروه شامل ۱۵ امدادگر جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری است.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: امداد گران استان چهارمحال و بختیاری تا دو روز بعد از اربعین برای امدادرسانی احتمالی در عراق حضور دارند.

مردم استان چهارمحال و بختیاری می توانند برای شریک شدن در ثواب پذیرایی از زائران ابا عبدالله کمک های نقدی خود را به ستاد اصلی موکب چهارمحال و بختیاری اهدا کنند.

خبرنگار: بهاره صمیمی