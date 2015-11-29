حل مشکل فروش پهنای باند اینترنت/ وضعیت نرمال اینترنت در استانها

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که به دلیل بدهی مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت و توقف فروش پهنای باند از سوی این شرکت در یک ماه اخیر پیش آمده بود گفت: با اقدامات صورت گرفته از اواخر هفته گذشته موضوع توقف فروش پهنای باند اینترنت و نیز کاهش پهنای باند حل شده است و از ابتدای این هفته وضعیت سرویس اینترنت مخابرات در حالت نرمال قرار دارد.

وی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر در برخی استانها با عدم تحویل پهنای باند از زیرساخت و در برخی استانها با کاهش پهنای باند مواجه بودیم اظهار داشت: در برخی استانها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تخصیص پهنای باند اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات کاهش یافته بود.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه هم اکنون اوضاع در ۹۰ درصد استانها در حالت نرمال قرار دارد اضافه کرد: وضعیت پهنای باند به حالت اولیه بازگشته است و تنها در ۲ استان کرمان و اصفهان محدودیت فروش پهنای باند وجود دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مشکل خاصی در ارائه سرویس ADSL به مشترکان در تهران و نیز استانها وجود ندارد ادامه داد: سرویس پاسخگویی به شکایات مخابرات نیز نسبت به گذشته تفاوتی در ارائه گزارش نداشته است و شواهد نشان می دهد که روال عادی در ارائه خدمات وجود دارد.

زارعیان گفت: امکان پرداخت کل بدهی ها به شرکت ارتباطات زیرساخت وجود نداشته اما با تعامل صورت گرفته بخشی از بدهی پرداخت و مشکل ایجاد شده به دلیل توقف پهنای باند رفع شده است. تنها در ۲ استان اصفهان و کرمان واگذاری ADSL فعلا متوقف است تا مشکل حل شود.

معاون شرکت مخابرات ایران در پاسخ به موضوع نارضایتی کاربران ADSL به ویژه در تهران از کیفیت و قطعی و وصلی مقطعی این سرویس خاطرنشان کرد: تاکنون مشکلی از این بابت گزارش نشده است اما چنانچه کاربران با اختلال مواجه می شوند برای حل مشکل با سامانه ۲۰۲۰ تماس بگیرند و در صورتی که از این طریق پاسخ منطقی دریافت نکردند با شماره ۲۰۲۱ تماس بگیرند تا به صورت ویژه به شکایتشان رسیدگی شود.

به گزارش مهر،از آبان ماه امسال به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، فروش پهنای باند اینترنت در ۸ استان به مخابرات متوقف شد که این موضوع نارضایتی کاربران ADSL مخابرات را به همراه داشت.