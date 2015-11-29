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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز شد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز شد

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد پس از چند روز استراحت برخی آزادکاران دوباره از سر گرفته شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان خادم که در حالی مرحله جدید تمرینات آماده سازی خود را با حضور در خانه کشتی تهران آغاز کرده اند که این اردو تا روز ۱۷ آذرماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) یونس امامی- علیرضا گودرزی- عرفان آئینی (تهران) خیراله قهرمانی (کرمانشاه) ایمان صادقی- مهران نصیری (مازندران) پیمان بیابانی (تهران) سید احمد محمدی- مسعود اسماعیل پور (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) سامان شجاعی (مازندران) مصطفی حسین خانی – علیرضا قاسمی (تهران) حسن یزدانی (مازندران) حامد رشیدی (کرمانشاه) پیمان یاراحمدی (لرستان) عزت اله اکبری- رضا مظفری (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه) علیرضا کریمی (البرز) میثم مصطفی جوکار (همدان) مجتبی گلیج (مازندران) احسان لشگری (قزوین) رضا یزدانی- عباس طحان- محمدحسین محمدیان (مازندران) مسعود خواجه صالحانی (تهران) ایمان حسینی- کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) امین طاهری (تهران) جابر صادق زاده (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)

سرمربی: رسول خادم
مربیان: مجید ترکان- رضا لایق- محمد طلایی- اکبر دودانگه- امیر توکلیان- حسین کریمی- علی اصغر بذری- مسعود مصطفی جوکار- سعید ابراهیمی – مهدی برائتی
پزشک: تورج ملک محمدی
ماساژور: محمد کواری
سرپرست: علی بیات

کد مطلب 2982271

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