تنها ايران به فکر اسلام و مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول خانه فرهنگ ایران در پیشاور با رییس جدید حزب جماعت اسلامی ایالت خیبر پختونخوا پاكستان و اعضای کابینه وی دیدار كرد.
علی یوسفی، مسئول خانه فرهنگ كشورمان در پیشاور با عرض تبریک به رییس جدید حزب جماعت اسلامی ایالت خیبر پختونخوا پاكستان و اعضای کابینه، در سخنانی گفت: مسئولیت جدید شما را با اهدای قرآن تبریک عرض میکنم و دعا میکنم که تحت حمایت و احکام این کتاب، خدمتی به ملت خود و جهان اسلام انجام دهید؛ زیرا این قرآن کتابی است که خداوند در سوره اِسراء میفرماید: «همانا این قرآن به درستترین و استوارترین دین و آیین هدایت میفرماید».
پس از آن مشتاق احمد، رییس جدید حزب جماعت اسلامی ایالت خیبر پختونخوا پاكستان، ضمن قدردانی از مسئول خانه فرهنگ كشورمان در پیشاور، گفت: فکر میکنم بهترین هدیه و دعای خیر برای من و کابینه را آوردهاید. سال گذشته به مناسبت هفته وحدت به ایران رفته بودم. از نظام و فعالیتهای دولت میزبان خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. از همه گذشته محبت و برادری اسلامی مردم ایران فراموش شدنی نیست. هیچ وقت در ایران احساس غربت نکردیم؛ مثل اینکه در خانه و کشور خود بودیم. آنجا بود که احساس کردیم، تنها کشوری که به فکر اسلام و مسلمانان است، ایران است.
وی همچنین گفت: طی سفر سال گذشته خود به ایران، سعادت داشتم تا به زیارت حرم حضرت امام خمینی (ره) مشرف شوم. از بدو نهضت انقلاب اسلامی علاقه داشتم تا بیشتر درباره نهضت و رهبر آن آگاه شوم؛ بنابراین مطالعه زیادی در این زمینه کردم و از خداوند متعال میخواهم یک رهبر مانند امام خمینی (ره) به پاکستان عنایت فرماید.
مشتاق ادامه داد: دشمنان اسلام درباره جهان اسلام، نقشههای نیرنگی خودشان را طراحی میکنند و این مسئولیت مسلمانان است که آنان را بشناسند و برای خنثی کردن آن اختلافاتشان را فراموش کرده و با هم متحد شوند؛ همان طور که حضرت امام خمینی (ره) از بدو نهضت خود همواره به مسلمانان سفارش كرده است. مسلمانان باید خودشان را از سلطه و چنگال آمریکا رها سازند. شکی نیست کسانی كه حرف از اختلاف شیعه و سنی میزنند، مزدوران آمریکا هستند.
مشتاق احمد خان در پایان سخنان خود از مسئول خانه فرهنگ كشورمان درخواست کرد تا اقلامی را برای یادگیری زبان فارسی برای ویو مهیا کند.
پس از آن مسئول خانه فرهنگ ایران در پیشاور در سخنانی دوباره، گفت: حمایت جماعت اسلامی پاكستان از نهضتهای اسلامی، برای همگان آشكار است؛ به همین دلیل امام خمینی (ره) طی نهضت انقلاب اسلامی، نمایندگان خود را از پاریس نزد مرحوم مولانا مودودی، مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان در شهر لاهور فرستاد.
بنا بر اعلام این خبر، عبدالواسع، دبیرکل حزب، مظفر سید، وزیر دارایی ایالت خیبر پختونخوا و معاون اول حزب، همچنین اقبال خلیل، معاون دوم حزب، صابر حسین اعوان، رییس حزب در بخش پیشاور (مرکز ایالت) و هارون رشید، رییس حزب در مناطق قبایلی ایالت، اعضای کابینه در جلسه دیدار علی یوسفی و مشتاق احمد خان، حضور داشتد.
نظر شما