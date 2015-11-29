استقرار ۱۵۶ موکب برای خدمت رسانی به زوار اربعین در استان کرمانشاه

رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی کنسولگری عراق مستقر در استان کرمانشاه برای تعداد ۱۹ هزار و ۲۷۸ کرمانشاهی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند روادید صادر شده است.

وی با بیان اینکه امکان صدور روادید در ۱۱ شهر کشور برای زائران اربعین وجود دارد، گفت: به دلیل جلوگیری از ازدحام جمعیت و خدمت رسانی بهتر به زوار گرامی، روند صدور روادید در استان کرمانشاه برای زائران استان‌های کردستان و همدان وجود دارد و برای زائران استان ایلام نیز امکان صدور روادید در ایلام فراهم شده است.

نجفیان با اشاره به ثبت نام بالغ بر ۱۹ هزار متقاضی شرکت در پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح استان کرمانشاه گفت: امکان ثبت نام در این سامانه برای زائران متقاضی همچنان ادامه دارد.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی کامل جهت ثبت نام زائران در سامانه «سماح» ادامه داد: مشکلی در رابطه با اخذ مدرک و ثبت نام در سامانه سماح وجود ندارد.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه بیان کرد: از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات و ستاد اربعین، در مسیر نجف و کربلا موکب ایجاد شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی از فعالیت و خدمات رسانی تعداد ۱۵۶ موکب و ایستگاه صلواتی به زوار پیاده اربعین حسینی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این موکب ها از کنگاور تا گواور ایجاد شده است و وسایل رفاهی اعم از کف خواب و تختخواب برای قریب به ۵۰ هزار نفر فراهم شده است.