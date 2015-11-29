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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

تجهیزات بیمارستان پاکدشت نصب شد/دیماه پذیرش اولین بیمار

تجهیزات بیمارستان پاکدشت نصب شد/دیماه پذیرش اولین بیمار

پاکدشت-نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر راه اندازی غیر رسمی بیمارستان شهدای پاکدشت تا دهم دیماه گفت: کار نصب تجهیزات بیمارستان پاکدشت به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بیمارستان شهدای پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم پاکدشت در حوزه بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: طی سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و مهاجر پذیری شهرستان پاکدشت و ضرورت ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی منطقه، راه اندازی بیمارستای شهدای این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

بشیری با اشاره به اتمام نصب تجهیزات و لوازم پزشکی در بیمارستان شهدای پاکدشت ادامه داد: با پیگیری های به عمل آمده و با توجه ویژه مسئولان، کار نصب تجهیزات و لوازم پزشکی در بیمارستان شهدای پاکدشت به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: برخی موانع از جمله جذب نیروهای متخصص و کارآمد سبب شد تا افتتاح این بیمارستان به تعویق بیفتد اما تا دهم دیماه سال جاری نخستین بیمار در بیمارستان شهدای پاکدشت پذیرش خواهد شد.

بشیری عنوان کرد: پس از رفع نواقص و کاستی های احتمالی در ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان، بیمارستان شهدای پاکدشت به صورت رسمی برای خدمت رسانی به مردم افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 2982276

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