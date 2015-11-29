رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بی نتیجه رهاشدن تذکرات درخصوص قطع درختان پایتخت گفت: این تذکرات حساسیت مردم را نسبت به موضوع قطع درختان افزایش داده است که این ایجاد حساسیت عمومی از مهمترین دستاوردهای تذکرات بوده همچنین حساسیت متخلفان نیز افزایش پیدا کرده زیرا می دانند مانند گذشته به سادگی از کنار تخلفاتشان عبور نخواهند کرد و حتما واکنش هایی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به پرونده قطع درختان ایستگاه هواشناسی گفت: وقتی مسئول پیگیری این پرونده به راحتی از کنار آن می گذرد نتیجه اش رها شدن این پرونده خواهد شد، در این خصوص مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تاکید داشت؛ براساس قانون این زمین ها باید مصادره شود اما متولی حفظ باغات در شورا با مخالفت با مصادره زمین ها این موضوع را پشت گوش می اندازند و اعضا نیز به آن رای می دهند.

وی درخصوص کاهش قیمت جرایم قطع درختان در پایتخت گفت: دوستان معتقد بودند افزایش جریمه های قطع درختان ممکن است مفسده ایجاد کرده و ایجاد رانت کند اما ما در کمیسیون تلفیق اعلام کردیم نباید به خاطر ضعف اجرای مجریان، قانون را تضعیف کنیم. کاهش جرایم درخصوص درختان با بن پایین انجام شده و هنوز برای درختان قدیمی جرایم بسیار بالاست.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درخصوص نظارت شورا بر اجرایی شدن برنامه پنج ساله دوم شهرداری گفت: برنامه پنج ساله دوم نسبت به برنامه پنج ساله اول دارای شاخص های کمی بیشتری است بنابراین قابلیت رصد بیشتری دارد. درخواست کردیم تمامی مناطق ۲۲ گانه گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۹۴ را به شورا ارائه کنند تا عملکرد زیرمجموعه شهرداری را رصد کنند.