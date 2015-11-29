نشست «مهدویت» در نمایشگاه کتاب فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در جریان پنجمین روز نمایشگاه بزرگ کتاب فارس که در سالن سرو و در سرای اهل قلم برگزار شد، این پژوهشگر حوزه مهدویت به ابعاد شخصیتی و دوره های پیش از ظهور و پس از ظهور صاحب الزمان(عج) پرداخت.

بلند اقبال ادامه داد: آنگاه که پرچم توحید توسط امام زمان(عج) برافراشته شود دنیا نیز به آرامش می رسد.

وی در بخشی از این سخنرانی که با حضور بازدیدکنندگان چهاردهمین نمایشگاه کتاب فارس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز، شهرک گلستان برگزار شد با آوردن نمونه هایی از دوره های مختلف به بیان آنچه پیرامون حضرت مهدی(عج) روی داده و می دهد پرداخت.

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآن و عترت شهید بلنداقبال، ادامه داد: علم و گسترش دانش در دوره این امام بزرگوار به بالاترین سطح خود دست یافته و دوران شکوفایی علوم مختلف در دوره حکومت امام زمان(عج) است.

وی با بیان اینکه ظهور حضرت مهدی(ع) پایه گذار حکومت عدل و داد است، تاکید کرد: رّب در قرآن کریم به معنی پرورش دهنده انسان است زیرا که اگر خداوند بخواهد انسانها را بیامرزد از صفت ربوبیت خود این کار را انجام می دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه که تاکنون ۴۰ مجلد کتاب و ۶۰ جلد ترجمه در زمینه مهدویت عرضه داشته به شخصیت وجودی پیامبر اکرم(ص) نیز اشاره کرد و گفت: پیامبر تا آسمان هفتم عروج کرد در حالیکه حضرت جبرئیل توانست تا آسمان چهارم برود.

وی به جوانان و خانواده ها توصیه کرد: باید کاری کنیم در کارگاه الهی حسابی تربیت شویم برای اینکه در زمره پاکان روزگار قرار گیریم.

در ادامه نشست مهدویت، کرامت یزدانی، رئیس کمیته فرهنگی هنری چهاردهمین نمایشگاه کتاب فارس از برگزاری ۱۲ عنوان نشست تخصصی در جریان این نمایشگاه خبر داد و گفت: تا روز پایانی نمایشگاه چهاردهم کتاب در شیراز ۲ نشست تخصصی دیگر نیز پیرامون مسایل خانواده و مسایل اجتماعی برگزار می شود.

وی افزود: دکتر پرهیزگار با موضوع خانه و خانواده از ساعت ١٥ تا هفده و ٢٠ دقیقه در سال سرو سخنرانی دارد و در ادامه سرگرد کمال زاده از سوی نیروی انتظامی استان ذر نشستی با عنوان امنیت اجتماعی که از ساعت ١٧ و سی تا ١٩ برگزار می شود، شرکت می جوید.